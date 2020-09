Gemeinde sieht in neuer „Strabs“ in Lengede Verbesserung

Die fast fertig sanierte Feldstraße in Broistedt. Die Anwohner konnten vorab Wünsche dazu äußern. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung wurden die fast alle berücksichtigt. Offen war nur noch, was die Anlieger an Beiträgen leisten müssen. Mit der neuen "Strabs" wird es für sie günstiger werden, ist die Gemeinde überzeugt.