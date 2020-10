Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Lengede ist „sehr erfreut, dass in dem Baugebiet ‘Broistedt Ost’ erstmalig die von uns geforderte ‘verdichtete Bauweise’ umgesetzt wird“. Das teilt der Fraktionsvorsitzende Sven Anders mit.

Der SPD-Politiker erläutert, warum seine Partei für diese Bauweise ist: „Ein sorgsamer Umgang mit Flächen ist der SPD-Ratsfraktion in Lengede sehr wichtig, da sich Bauland nicht vermehren lässt. In dem Baugebiet ‘Mastenweg’ werden circa 1,2 Hektar für verdichtete Bebauung, also für Mehrfamilien- und Reihenhäuser und Doppelhäuser, vorgesehen. Nur so lässt sich ein Mix für alle Wohnungsgrößen, vom Singlehaushalt bis zur Großfamilie, realisieren.“

Nur 30 Prozent verdichtet

Das Ziel der SPD: „Bezahlbarer Wohnraum für alle, insbesondere für Geringverdiener, hat eine hohe Priorität. Die verdichtete Bebauung ist begrenzt auf 30 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Baufläche.“ Damit bleibe weiterhin Fläche für den Gemeinbedarf vorbehalten, auf der ausdrücklich keine verdichtete Bebauung zulässig sei.

Das Baugebiet „Broistedt Ost“, rechts die Umgehungsstraße (K 74). Sorgen gibt es, dass die Einmündung in die Osterriehe überlastet werden könnte. Foto: Jürgen Runo

Der verdichtete Wohnbau habe eine enorme Verringerung der Umweltauswirkungen zur Folge, ist die SPD überzeugt. Die Versiegelung von Flächen – auch im Hinblick auf den Klimaschutz – seien, unter anderem durch verdichtete Bebauung, zu minimieren. Bessere Wohnqualität und Behaglichkeit stünden einem geringerem Flächenverbrauch gegenüber.

Kleiner als bisher üblich

Bernd Hauck, Einzelkämpfer für die Grünen im Lengeder Gemeinderat, ist erwartungsgemäß nicht so begeistert. Deswegen stimmte er auch in der jüngsten Lengeder Ratssitzung dagegen. Er fasst aus seiner Sicht zu „Broistedt Ost“ zusammen: „Etwa ein Drittel der Grundstücke dort wird auf Antrag der SPD nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Flächengröße aufweisen (circa 350 statt der üblichen 650 bis 700 qm).“

Einnahmequelle Neubaugebiete nicht mehr ertragreich?

Was dabei als sozialpolitische oder ökologische Wohltat verkauft werde, sei in Wahrheit der verzweifelte Versuch, das (in der Vergangenheit finanziell erfolgreiche) Geschäftsmodell der Erschließung immer weiterer Neubaugebiete zu retten, ist Bernd Hauck überzeugt.

Die Wertschöpfungskette bei diesem Geschäftsmodell gerate momentan aus mehreren Gründen unter Druck: Die Kosten für die Umwandlung/Erschließung der früheren Ackerflächen seien durch die enormen Preissteigerungen bei Tief- und Straßenbau erheblich gestiegen und hätten zu deutlich höheren Verkaufspreisen für die Baugrundstücke geführt. Da auch die Kosten für den Hausbau gestiegen seien, drohe die Nachfrage nach Baugrundstücken trotz weiterhin niedriger Zinsen ins Stocken zu geraten.

Grad der Versiegelung des Bodens steigt an

Die Kritik des Grünen-Politikers: „Häuser auf kleineren Grundstücksflächen zu errichten, führt dazu, dass die Außenflächen sehr klein ausfallen. Der Grad an Versiegelung des Bodens steigt also an, zumal die Gemeinde auch für Broistedt Ost kein Verbot für Schottergärten erlassen hat.“

Gefahr Starkregen und Überflutungen

Bei Starkregen führe der hohe Versiegelungsgrad dazu, dass das Wasser nicht auf Grünflächen versickern könne, sondern durch die Kanalisation abgeleitet werden müsse. Die Gemeinde Lengede versichere zwar, dass nach ihren Berechnungen die vorhandenen Rohrleitungsdurchmesser ausreichen sollen. „Aber bereits in der Vergangenheit gab es erhebliche Probleme mit Hochwasserschäden bei den Anliegern in der Straße Osterriehe“, sagt Bernd Hauck.

Werde nun auch das wegen der verdichteten Bebauung überproportional große Regenwasser-Aufkommen aus Broistedt Ost über das bestehende Regenwasser-Kanalsystem abgeführt, so müssten sich die Anwohner der Osterriehe nach Einschätzung des Grünen-Politikers auf die Gefahr einstellen, dass ihre Keller rückstaubedingt (wieder) geflutet werden bei Starkregen, der wegen der Klimakrise immer häufiger vorkomme.

Die CDU/FDP-Fraktion im Gemeinderat hat kein Problem mit der verdichteten Bebauung, lehnte aber, wie immer, wegen der aus ihrer Sicht viel zu strengen Bauvorschriften auch den Bebauungsplan Broistedt Ost ab.

CDU/FDP fordert vergeblich „behutsame Siedlungspolitik“

„Die CDU/FDP kritisiert in Lengede seit vielen Jahren die ungebremste Ausweisung von Baugebieten. Die Infrastruktur der Gemeinde (Kitas, Schulen, Abwasser, Straßen) wird damit kurzfristig stark belastet. Auch die Integration von Neubürgern braucht Zeit, deshalb forderte die CDU/FDP immer wieder (erfolglos) eine behutsame, mittelfristig ausgedehnte Siedlungspolitik“, schreibt der Gruppen-Sprecher Michael Kramer in seiner Stellungnahme.

Grundsätzlich spreche sich die CDU/FDP durchaus für ein verstärktes Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen und damit den Bau von Mehrfamilienhäusern aus. Mit der intensiven Ausweisung von Baugebieten sei die Verkehrsbelastung in und zwischen den Ortschaften aber bereits stark gestiegen. Auch hier habe die CDU/FDP seit Jahren vergeblich einen Gemeindeverkehrsplan gefordert, der eine vorausschauende Straßenplanung ermögliche und Lösungen bei kritischen Verkehrssituationen aufzeige.

Broistedter Kreuzungen jetzt schon oder bald überlastet?

Blick in die Barbecker Straße mit dem Einkaufszentrum (2017) hinten. Die Kreuzung gilt als potenziell überlastet. Foto: Archiv / Grohmann

Als Beispiel nennt Michael Kramer hier die Lage am Broistedter Einkaufszentrum, wo die Kreuzung demnächst auch mit verstärktem Gewerbeverkehr (Amazon) belastet werde, sowie den Bereich Osterriehe im Einmündungsbereich zur Umgehungsstraße und innerörtlich.

Das sieht auch Bernd Hauck so, der wegen der potenziellen Überlastung dieser Straßenkreuzung immer wieder bei der Gemeinde anfragt, in der Regel aber nur unkonkret gesagt bekommt, dass das Verkehrsgutachten nicht von einer Überlastung dieses Bereichs ausgehe.

Abbiegespuren, Ampelschaltungen, Zufahrten

Die CDU/FDP fordert hier Abbiegespuren, zusätzliche Ampelschaltungen, verbesserte Zufahrten zum Einzelhandel und eine Entzerrung des Lieferverkehrs. „In der Gemeinde Lengede hat die Belastung der Anwohner an den Durchgangsstraßen durch Individual- und Güterverkehr nicht mehr akzeptable Grenzen erreicht“, betont Michael Kramer abschließend.