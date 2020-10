Die SPD Lengede will wissen, was die Bürger wollen

Politische Entscheidungen müssen getroffen werden, auch wenn sie hart sind. Zuletzt hatte die SPD im Lengeder Gemeinderat den Abriss der „Villa Mundt“ am Bodenstedter Weg und die neue, nicht gerade beliebte, Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) mit ihrer klaren Mehrheit durchgesetzt – jeweils gegen den Willen nicht weniger Bürgerinnen und Bürger.

Nun kündigt die SPD Lengede eine Fragebogen-Aktion im Vorfeld der Kommunalwahl im nächsten Jahr an. „Politik ist, was du draus machst!“, laute das Motto, teilt der Ortsvereinsvorsitzende Marius Schenkel mit. Der Fragebogen bestehe aus 14 Fragen zu den Themen Lebensqualität, Mobilität und Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Soziales, Gesundheit und Senioren, Junge Familien, Kinder und Jugendliche, Ehrenamt, Vereine und Sport, Nahversorgung und Gastronomie, Siedlungsentwicklung, Gewerbegebiete und innerörtliche Unternehmen, Umwelt, Natur- und Klimaschutz, Digitalisierung und E-Government, Selbstverwaltung der Gemeinde.

Marius Schenkel, Ortsvereinsvorsitzender der SPD Lengede. Foto: Archiv / SPD

Der Fragebogen werde an diesem Wochenende durch die Mitglieder der SPD Lengede an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt. Zusätzlich könne der Fragebogen online unter www.spd-Lengede.de ausgefüllt werden.

Corona stoppt übliche Gesprächsrunden

Normalerweise hätten nach den Sommerferien die kommunalpolitischen Arbeitskreise der SPD begonnen und die Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen hätten mit den Bürgerinnen und Bürgern in persönlichen Gesprächen die Themen für die Zeit 2021 bis 2026 erarbeitet, erläutert Marius Schenkel. Aufgrund der Covid-19-Pandemie habe sich der SPD-Ortsvereinsvorstand unter seiner Führung dazu entschlossen, mit einem Umfragebogen die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.

Meinung der Bürger in Erfahrung bringen

„Bei kommunalpolitischen Entscheidungen sind die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde die wesentliche Grundlage. Es ist aus unserer Sicht absolut notwendig, ihre Meinungen und Ideen zu kennen, um für die nächsten Jahre die richtigen Weichen in der kommunalpolitischen Arbeit auf Orts-, Gemeinde und auch auf Landkreisebene zu stellen“, heißt es in der Pressemitteilung der SPD weiter.

Einkaufsgutscheine als Belohnung für die Teilnahme mit persönlichen Daten

Die Partei lockt und will zur Teilnahme an der Umfrage animieren: „Unter allen Rückläufern, die freiwillig ihren Namen und ihre Adresse angeben, werden als Dankeschön Einkaufsgutscheine aus der Gemeinde im Wert von rund 800 Euro verlost. Mit diesen Gutscheinen unterstützt die SPD Lengede den Einzelhandel in unserer Gemeinde. Die personenbezogenen Daten werden sofort gelöscht.“

Ergebnisse der Umfrage im Januar

Sven Anders, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Lengeder Gemeinderat. Foto: SPD Lengede

Sven Anders, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion und stellvertretender Vorsitzender der SPD Lengede, setzt noch einen drauf: „Wir freuen uns auf die Antworten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und werden die Ergebnisse im Januar 2021 vorstellen. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr und gestalten Sie zusammen mit uns die Zukunft unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde! In den sozialen Medien und durch persönliche Gespräche stellen wir fest, dass die Bürgerinnen und Bürger ein sehr großes Interesse an der Gestaltung unserer Gemeinde haben.“