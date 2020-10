CDU/FDP betont: Wir wollen keine Grundsteuer-Erhöhung

Eigentlich ist der Gaul geritten: In der Gemeinde Lengede bleibt es, nach dem Mehrheitsentscheid durch die SPD, bei der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) – mit den üblichen Zahlungen, die Anlieger für die Sanierung der Straße vor ihrer Haustür aufbringen müssen. Doch thematisch ist immer noch Druck auf dem Kessel.

Michael Kramer, Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe im Lengeder Gemeinderat, betont in einer aktuellen Pressemitteilung: „Ich widerspreche mit Nachdruck der politisch taktisch begründeten SPD-Diskussion zur angeblichen Forderung meiner Fraktion zur Erhöhung der Grundsteuer.“

Finanzierung aus dem Haushalt

Hintergrund: Die CDU/FDP hatte vergeblich beantragt, die Strabs abzuschaffen und die Anliegerbeiträge bei Straßensanierungen zukünftig aus dem Haushalt der Gemeinde zu finanzieren. Im ursprünglichen Antrag war noch die Rede davon, in Ausnahmefällen dafür über Steuererhöhungen nachzudenken. Diesen Passus hatte die CDU/FDP dann aber aus dem endgültigen Antrag herausgenommen.

Eigentlich hat die SPD, speziell dessen Fraktionsvorsitzender Sven Anders, auch gar nicht gesagt, dass die CDU/FDP konkret fordert, für die Abschaffung der Strabs die Grundsteuer zu erhöhen. Aber für die SPD ist das die logische Folge, wenn auf Anliegerbeiträge zukünftig verzichtet werden sollte.

Falsches Beispiel Stadt Salzgitter

Als Beispiel hatte Sven Anders die Stadt Salzgitter genannt, die ihre Strabs zum neuen Jahr abschaffen will, und deswegen im Vorfeld die Grundsteuer deutlich erhöht habe. Damit lag er falsch, denn nach Aussagen von Stadtverwaltung und Lokalpolitik musste die Grundsteuer in Salzgitter wegen Gewerbesteuerausfällen und hohen Investitionen in die Infrastruktur erhöht werden.

SPD setzte schon einmal Grundsteuererhöhung durch

Michael Kramer kann es sich nicht verkneifen zu erwähnen, dass es in der Gemeinde Lengede die SPD war, die mit dem Haushalt für das Jahr 2010 eine Grundsteuererhöhung durchgesetzt habe. Die CDU/FDP habe deswegen damals den Haushalt abgelehnt.

Aus Sicht der SPD wiederum macht es sich die Opposition im Lengeder Rat aktuell zu einfach, wenn sie die Abschaffung der Strabs fordert, dafür aber keine konkrete Gegenfinanzierung vorlegt. Aus dem normalen Haushalt heraus sei das nicht möglich. Das Geld hat die Gemeinde Lengede nicht, ist die SPD überzeugt.

„Steuererhöhungen sind nicht nötig“

„Lengede beteiligt sich 2021 mit rund 480.000 Euro am Rückkauf des Klinikum Peine, ebenso mit 470.000 Euro an der Erweiterung der Kreissporthalle. Deshalb ist die Gemeinde auch in der Lage, geschätzte 280.000 Euro jährlich anfallende Straßenausbaubeiträge zu tragen. Steuererhöhungen sind nicht nötig“, hält Michael Kramer dagegen.

CDU/FDP unterstellt Wahlkampftaktiken

In Hohenhameln habe die SPD die Strabs schon 2019 abgeschafft und dafür deutlich die Grundsteuer erhöht. In Edemissen lägen von der SPD Anträge zur Abschaffung der Strabs und der Kompensation durch Steuererhöhungen vor. „Die SPD spricht mit zwei Stimmen, je nach politischer Taktik“, kritisiert Kramer.