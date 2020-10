Verkehrsüberlastung in Broistedt – Idee für neue Straße

Während Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener zuletzt die Meinung vertrat, dass in Broistedt durch die zusätzlichen Fahrzeuge von Amazon im Gewerbegebiet und durch die Neubürger im Baugebiet „Broistedt Ost“ keine Überlastung der Straßen droht, reagierte die SPD mit einem Antrag mit einer neuen alten Idee.

„Verfolgt man die aktuelle Verkehrssituation an der Umgehungsstraße in Broistedt wird deutlich, dass der Verkehr zugenommen hat. Und dass die Umgehungsstraße mit ihren Kreuzungen für weitere zukünftige Planungen an ihre Belastungsgrenze kommen wird“, begründet Sven Anders, Fraktionsvorsitzender der SPD im Lengeder Gemeinderat, den Antrag in einer Pressemitteilung.

Konkret geht es in der aktuellen Diskussion um die potenziellen Überlastungen an der Ausfahrt aus dem Broistedter Gewerbegebiet, gegenüber vom Einkaufszentrum an der Barbecker Straße, und besonders um die Einfahrt in die Osterriehe von der Umgehungsstraße K 74/Peiner Straße.

Nachfrage ist da, Weichen stellen

„Die ökologische Belastung durch Pendler sollte reduziert werden und darf hier nicht außer Acht gelassen werden. Um die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde Lengede, die in den letzten Jahren sehr positiv verlaufen ist, zu stärken, müssen weiterhin die Weichen gestellt werden, um dem nachgefragten Bedarf der Gewerbetreibenden nachhaltig gerecht zu werden“, so die SPD allgemein.

Bisher endet das Broistedter Gewerbegebiet quasi an der Biogasanlage. Das doch dürfte nicht so bleiben. Mit neuen Betrieben kommen auch neue Bürger oder Pendler hinzu. Deswegen gibt es die Idee eine neuen Straße aus dem Bereich der Biogasanlage bis zur Kreuzung an der Osterriehe. Foto: Jürgen Runo

Und dann kommt es: „In diesem Zusammenhang ist parallel zu prüfen, welche Verkehrsanbindungen aus diesem ‘neuen Bereich’, mit einer Anbindung an den Kreuzungsbereich L 472/Osterriehe, Höhe Team-Tankstelle möglich, sind.“ Gemeint sind „die infrage kommenden möglichen Industrie- und Gewerbeflächen südlich der Biogasanlage/alter Vallstedter Weg im Broistedter Gewerbegebiet.

Deshalb stellte die SPD-Fraktion den Antrag an die Verwaltung, die notwendigen Prüfungen für die neue Verbindungsstraße „zeitnah durchzuführen und das Ergebnis der Prüfung darzustellen“.

Wohnen nah bei der Arbeit

Es werde für die Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger, den Arbeitsplatz im nahen Umfeld zur eigenen Wohnung zu haben, heißt es weiter. Für die SPD steht fest, dass Lengede eine attraktive Gemeinde ist, aber auch bleiben muss.

„Zur Bewältigung und Eindämmung des wachsenden motorisierten Verkehrs in unserer Gemeinde sind weiterhin Maßnahmen einzuleiten, die beim motorisierten Verkehrsaufkommen für einen zügigen Verkehrsfluss sorgen und den ÖPNV sowie den Fuß- und Radverkehr stärken“, so die SPD.

Zudem gehe es um die Reduktion der Lärm- und Schadstoffbelastung des motorisierten Verkehrs, um Lärmschutz und Umweltzonen, um die negativen Effekte auf Mensch und Umwelt einzudämmen.

Die Opposition hat es schon immer geahnt – und gesagt

Für die CDU/FDP-Gruppe im Lengeder Gemeinderat schreibt deren Vorsitzender Michael Kramer zum Thema Überlastung der Kreuzungen: „Ich unterstütze ausdrücklich die Haltung des Ratskollegen Dr. Hauck (Grüne) zur kritischen Bewertung der Verkehrsbelastung in Lengede.“ Die CDU/FDP-Fraktion im Gemeinderat fühle sich in ihrer jahrelangen Kritik an der Verkehrspolitik der politischen Mehrheit bestätigt.

Zwar habe auch die CDU/FDP Ausweisungen von Gewerbeflächen, mit dem Ziel der Ansiedlung von arbeitsplatzschaffenden Betrieben, immer unterstützt. „Auch dem Verteilzentrum Amazon haben wir zugestimmt. Doch nicht ohne intensiv in allen politischen Diskussionen auf den kommenden Lieferverkehr hinzuweisen und die mangelhafte Verkehrsführung zu kritisieren“, betont Michael Kramer.

Stau- und Streitpunkt Barbecker Straße

In der Tat hatte die CDU/FDP schon früh moniert, dass die Barbecker Straße wegen der damals neuen Einfahrten zum Einkaufszentrum und zur Bäckerei Sander’s überlastet sein wird. Dort gibt es auch regelmäßig Staus an der Kreuzung gegenüber der Einfahrt ins Gewerbegebiet.

„Wir haben vergeblich gesonderte Abbiegespuren, einen sicheren Radweg sowie eine Entschärfung der unübersichtlichen Kurvenführung der Barbecker Straße gefordert. Dieselben Forderungen haben wir erneut im Abwägungsprozess der Ansiedlung Amazons vorgenommen. Ein umfassender Kreuzungsumbau, insbesondere auf Seite der Marie-Curie-Straße, und zusätzliche variable Ampelschaltungen schlugen die Vertreter der CDU/FDP vor“, so Michael Kramer weiter.

Ampelanlage an der Kreuzung Osterriehe

Und dann macht er deutlich, dass auch die Idee einer neuen Verbindungsstraße von der Biogasanlage zur Kreuzung an der Osterriehe in Broistedt bei der CDU/FDP schon mal da war, wenn auch nicht als Antrag: „Ich habe schon vor Jahren vergeblich eine südliche Zu-/Abfahrt aus dem Gewerbegebiet im Bereich der Biogas-Anlage vorgeschlagen, die dann im Kreuzungsbereich Osterriehe/Umgehungsstraße/K 50 münden könnte. Allerdings wäre dort unbedingt eine von Bürgern schon lange geforderte Ampelanlage erforderlich.“

Verkehr durch Lengede als „grenzwertige Belastung“

Auch der Durchgangsverkehr im Ort Lengede (Broistedter-/Lafferder Straße) habe tagsüber inzwischen eine grenzwertige Belastung erreicht. „So sehr die CDU/FDP lebenswertes Wohnen sowie ortsnahe Arbeitsplätze ermöglichen will, so dürfen die damit verbundenen Belastungen nicht übersehen und müssen effektive Maßnahmen eingeleitet werden“, stellt Michael Kramer abschließend fest.

Bernd Hauck von Bündnis 90/Die Grünen hatte zuletzt in den diversen politischen Gremien immer wieder die Gemeindeverwaltung gefragt, wie sie mit der potenziellen Verkehrsbelastung an der Osterriehe umgehen werde. Er bekam, aus seiner Sicht, aber nur ausweichende und wenig konkrete Antworten.