Der Schulwegplan, den die Gemeinde Lengede nach einigen Jahren zuletzt fertiggestellt hatte, sah auch in Broistedt einige „Gefahrenstellen“. Eine lässt die Gemeinde aktuell ändern.

Auf der Barbecker Straße, an der Ecke zur Wolfenbütteler Straße, wird in Broistedt eine „Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer“ gebaut, kündigte die Gemeinde Lengede am Dienstag an.

Straßenzufahrten bis 27. November gesperrt

Die Bauarbeiten hätten bereits am Montag begonnen. Bis zum 27. November müssten deswegen die Zufahrten von der Barbecker in die Wolfenbütteler Straße, Bahnhof- und Krugstraße voll gesperrt werden. Diese Straßen seien ab sofort über den Rosenhagen erreichbar.

Bushaltestelle wird nicht angefahren

Die Bushaltestelle in der Wolfenbütteler Straße werde im Bauzeitraum vom Busunternehmen ONS nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle gibt es dort wohl nicht.

Schüler und Schülerinnen queren mit dem Rad

„Damit wird der Wunsch aus der Bevölkerung nach einer sicheren Überquerungsmöglichkeit erfüllt“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Die neue Broistedter Überquerungshilfe sei ein weiterer Schritt zur erhöhten Schulwegsicherheit. Denn viele Schüler und Schülerinnen überquerten morgens an dieser Stelle mit dem Fahrrad die Barbecker Straße.

In dem Ergebnisbericht zum Schulwegplan der Gemeinde Lengede stand unter anderem noch: „Bei Verlegung der Bushaltestellen in Broistedt auf der Wolfenbütteler Straße wird darum gebeten, eine Querungshilfe vorzusehen, so dass auf Höhe des Baugebietes ‘Am Naturbad’ eine sichere Überquerung der Wolfenbütteler Straße ermöglicht wird und dies den Schulweg zusätzlich sicherer macht.“

Gemeinde kann nicht immer alleine handeln

In dem Bericht wurden auch diverse „Gefahrenstellen“ auf dem Weg der Kinder zu ihren Schulen in der Gemeinde Lengede genannt. In Broistedt war das unter anderem die Barbecker Straße. Die Gemeinde Lengede hatte angekündigt, die Gefahrenstellen nach und nach angehen zu wollen. Bei einigen ist sie aber nicht allein verantwortlich oder ist auf die Zustimmung der Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel und des Landkreises Peine angewiesen.