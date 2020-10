Lengeder Grubenunglück – Gedenken in Zeiten von Corona

Das Grubenunglück von 1963, das später wegen der spektakulären Rettungsaktionen auch als das „Wunder von Lengede“ bekannt wurde, jährt sich am Samstag, 24. Oktober, zum 57. Mal. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die Gedenkveranstaltung in diesem Jahr in einem etwas anderen Rahmen als üblich stattfinden“, teilt die Gemeinde Lengede mit.

Gemeint ist die Situation wegen des Coronavirus. Das macht es unmöglich, dass sich Angehörige, Überlebende, Beteiligte, Helfer, Retter und Bürger wie sonst üblich in der Dauerausstellung im Keller des Rathauses in Lengede treffen. Dort gab es zuletzt meistens die Zusammenkunft und auch einen Vortrag zum Thema. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Die Gemeindeverwaltung erläutert, wie es in diesem Jahr deswegen am Samstag laufen soll: „Um 16 Uhr findet eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Lengeder Grubenunglücke (Grubenweg 21) in Lengede statt. Anschließend hält Herr Pfarrer Thomas Mogge um 17 Uhr den diesjährigen Vortrag in der Mehrzweckhalle der Grundschule Lengede (Hinter der Kippe 11). Es sind die geltenden Hygienevorschriften zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen." Anmeldung erforderlich Zur organisatorischen Planung, aufgrund der begrenzten Platzzahl, ist eine Anmeldung in diesem Jahr zwingend erforderlich. Diese ist bis zum 20. Oktober bei Nathalie Kappelt möglich unter: (05344) 89-18, nathalie.kappelt@lengede.de.