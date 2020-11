Kirchen der Gemeinde Lengede vorerst kein „Trostraum“

Die niedersächsischen Kirchen hatten angekündigt, ihre Kirchengebäude wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zu schließen, sondern in Zukunft als „Trosträume für alle“ zur Besinnung und zum Gebet offenzuhalten. Darauf verwies die Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig in einer Pressemitteilung. Eine Rundtour durch die politische Gemeinde Lengede am Donnerstag ergab: Hier funktioniert das nicht.

Angesichts von coronabedingten Kirchenschließungen im Frühjahr hatte es teilweise Kritik an dem Vorgehen der Kirchen gegeben, so die Erklärung der Landeskirche. „Wir wollen Gemeinschaft erfahrbar machen, Messen und Gottesdienste feiern“, heißt es nun, insbesondere mit Blick auf Advent und Weihnachten.

Die kath. Kirche Sankt Marien in Lengede. Foto: Arne Grohmann

In der politischen Gemeinde Lengede gehören die Kirchengemeinden in Broistedt, Woltwiesche und Barbecke zur Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, die in Lengede und Klein Lafferde zur hannoverschen Landeskirche. In Lengede gibt es noch die römisch-katholische Kirche St. Marien, sie gehört zur Pfarrei St. Bernward mit Sitz in Groß Ilsede, im Dekanat Braunschweig des Bistums Hildesheim.

Start in Klein Lafferde

In Klein Lafferde ist die Kirchentür am Donnerstagmittag zu. Es gebe keine Ansage, diese in Zeiten von Corona auch außerhalb der Gottesdienste zu öffnen, erzählt uns Kirchenvorstand Bruno Ritter am Telefon.

In Woltwiesche fehlt ein Schlüsseldienst

In Woltwiesche ist auch kein Reinkommen. Wir erreichen Pfarrer Martin Schulz am Telefon. Der sagt: „Ich sitze hier im Pfarramt in Lebenstedt, mache von hier aus die Verwaltung der Gemeinde.“ Denn die Pfarrstelle in Woltwiesche sei nicht besetzt derzeit. Ohne Personal vor Ort sei es nicht möglich, die Kirche in Woltwiesche tagsüber dauerhaft offen zu lassen.

Aber Martin Schulz macht etwas Hoffnung: Der Kirchenvorstand wolle das Thema demnächst aufgreifen und eventuell einen Plan machen, wer in Woltwiesche die Kirche morgens und abends auf- und zuschließen könne.

Barbecke zu, Broistedt ab Montag geöffnet

Auch in Barbecke stehen wir vor einer verschlossenen Kirchentür. Für diese Kirche und die in Broistedt, die

Die ev. Kirche in Barbecke. Foto: Arne Grohmann

ebenfalls abgeschlossen ist am Donnerstag, ist Pfarrer Claus-Dieter Sonnenberg zuständig. „Ab Montag machen wir Broistedt auf“, kündigt der an. „Hier kann ich immer rüber gehen.“

Das Pfarramt und die Wohnung von Claus-Dieter Sonnenberg sind direkt neben der Kirche. Die Kirche in Barbecke bleibe aber außerhalb der Gottesdienste geschlossen. „Da muss jemand sein. Es sind ja auch Wertgegenstände drin“, erklärt der Pfarrer, warum nicht jede Kirche dauerhaft unbeaufsichtigt geöffnet sein könne.

Predigten als Lesestoff

Schon während der ersten Corona-Phase im Frühjahr war die Kirche in Broistedt geöffnet. „Ich stelle Kerzen auf, es gibt Predigten zum Nachlesen“, erläutert Claus-Dieter Sonnenberg. Demnächst gebe es draußen auch einen Aufsteller mit „Kirche ist offen“. Im Schaukasten vor der Broistedter Kirche steht: „Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten (Jeremia 31,9.“

Claus-Dieter Sonnenberg, Pfarrer in Broistedt und Barbecke, mit einem der neuen Raumluftfilter für den Konfirmandenunterricht im Gemeinderaum in Broistedt. Foto: Arne Grohmann

Lüfter für die Konfis

Claus-Dieter Sonnenberg macht weiter Konfirmandenunterricht. Im Gemeinderaum stehen die Stühle auf Abstand. „Die Jugendlichen sind ganz toll!“, lobt der Pfarrer. Mit dem Einhalten der Hygienevorschriften gebe nicht die geringsten Probleme.

Außerdem wurde auf Kosten der Kirchengemeinde ein Reiniger für die Raumluft mit einem Filter und Virenschutz angeschafft (für knapp 1000 Euro).

Ökumene bei der Schließung in Lengede

Die Rundtour zu den Kirchen der politischen Gemeinde endet in Lengede. Aber auch hier sind sowohl die katholische, als auch die evangelische Kirche verschlossen.

Pilger kommen auf Anruf rein

Man traue sich nicht ran an eine dauerhafte Öffnung, erfahren wir vor der evangelischen Kirche, bei der ebenfalls die Pfarrstelle mit Lothar Dreyer derzeit nur kommissarisch besetzt ist. Der betont, dass Lengede inzwischen aber Pilgerkirche sei. Wer also als Pilger unterwegs sei, könne bei Kirchenvorstand Bruno Ritter anrufen (05174/696). Dann werde die Kirche aufgeschlossen und es gebe den Stempel für den Pilgerpass.

Handlungsempfehlungen vom Landeskirchenamt

Michael Strauß, Leiter der Pressestelle der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, verwies am Dienstag auf die neuen Corona-Regeln der Kirche. Das Landeskirchenamt habe aktuelle Handlungsempfehlungen für die Gemeinden in Braunschweig/Wolfenbüttel mitgeteilt.

Die Zusammenfassung der Braunschweiger Landeskirche: „Danach können Gottesdienste auf Basis des Grundrechts auf Religionsfreiheit weiter durchgeführt werden. Allerdings gelten strenge Hygiene- und

Die ev. Kirche in Broistedt. Foto: Arne Grohmann

Abstandsregeln. So wird das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während des gesamten Aufenthaltes in Kirchengebäuden empfohlen. Außerdem ist die Platzierung von Gruppen bis zu zehn Personen ohne Abstand nicht mehr möglich. Gemeindegesang soll in Kirchengebäuden weiter unterbleiben, im Freien ist er mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Die Zahl der Teilnehmenden richtet sich nach der Größe der Räume und der möglichen Abstände. Hinsichtlich der Anwesenden wird eine Dokumentation empfohlen.

Auch die Kirchenmusik soll stark eingeschränkt sein. Während des Gottesdienstes werden je nach Platz lediglich bis zu acht Sängerinnen und Sänger empfohlen, die mindestens sechs Meter Abstand in Gesangsrichtung und drei Meter untereinander halten. Gleiches gilt für Bläserchöre. Proben von Chören und Instrumentalgruppen sind ebenfalls nur unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln möglich. Konzertveranstaltungen in Kirchen sollen mindestens für den Monat November abgesagt werden.

Die ev. Kirche in Klein Lafferde. Foto: Arne Grohmann

Auch die im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltung der Kirchen

Die ev. Kirche in Woltwiesche. Foto: Arne Grohmann

ist weiter möglich. Als Körperschaften öffentlichen Rechts können kirchliche Gremien weiter tagen, wie die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ausführt. Für die entsprechenden Sitzungen gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Andere kirchliche Gruppen und Kreise sollen abgesagt werden.

Der Konfirmandenunterricht kann allerdings mit Mund-Nasen-Bedeckung durchgeführt werden. Auch die kirchliche Jugendarbeit kann unter Beachtung der Corona-Regeln weiter erfolgen. Freizeitmaßnahmen sollen allerdings unterbleiben.“

