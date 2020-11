Lengeder Heim kämpft in Zeiten von Corona für Normalität

Einsamkeit, Wegschließen, Materialengpässe, die Angst davor, ein „Horrorheim“ zu werden. Unsere Zeitung sprach darüber mit dem neuen Leiter der Seniorenresidenz „Am Kaskadenwehr" in Lengede, Alexander Nolting (35). Aber in erster Linie ging es darum, was gut und möglichst normal läuft in diesen Corona-Zeiten.

Denn der eigentliche Anlass war der Wechsel in der Heimleitung. Alexander Nolting hat diese zum 1. November von Brigitte Spuling-Horstmann übernommen. Die Frau der inhabergeführten Seniorenresidenz bleibt wie ihr Mann Frank Horstmann in der Geschäftsführung. Heimleiterin war die 65-Jährige seit 2002.

In der Lengeder Anlage gibt es 51 Pflegeplätze (vollstationär oder auch Kurzzeit). Die Bewohner wohnen in acht Wohngruppen, auch eine Demenz-Wohngruppe gibt es. Es gibt Zwei-Raum-Appartements für Ehepaare. Circa 50 in der GmbH angestellte Mitarbeiter kümmern sich um die Bewohner. Es gibt einen Betriebsrat und einen Haustarif, angelehnt an den des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (BPA). Frank Horstmann ist seit vielen Jahren auch politisch aktiver Sozialdemokrat.

Kein einziger Corona-Fall in Lengeder Einrichtung

Eigentlich lief alles in Lengede, und dann kam Corona – im Frühjahr heftig und unerwartet, mit dem Lockdown im November nicht mehr ganz so hart. „Wir haben weder bei den Bewohnern, noch bei den Mitarbeiten einen Corona-Fall gehabt bisher“, betont Alexander Nolting auf Nachfrage.

Allerdings hat das Virus dennoch Einfluss auf die Abläufe in der Seniorenresidenz in Lengede. In der Phase im Frühjahr seien die Einschränkungen für die Bewohner deutlich intensiver gewesen, erzählt der Heimleiter. „Sie durften nur in ihren Zimmern essen, es gab keine Gruppenangebote.“

Heimaufsicht kontrolliert Anwesenheitslisten

Ganz so streng gehe es im November-Lockdown nicht zu. Die Bewohner dürften in ihren Wohngruppen zusammenbleiben. Besuche der Angehörigen sind, mit Termin, erlaubt. Die Treffen fänden aber in den begrenzten Gruppen nur in der Cafeteria statt, mit den üblichen Listen zum Eintragen der Anwesenheit. Die seien auch bereits von der Heimaufsicht kontrolliert worden.

Zwei Personen pro Bewohner laute die Regel bei den Besuchen. Der Kontakt untereinander und zu den Angehörigen sei für die älteren Menschen extrem wichtig, ergänzt Frank Horstmann.

Es werde täglich mehrfach Fieber gemessen, wenn das Haus betreten wird. Zunächst noch auf eigene Kosten seien Corona-Antikörper-Tests für die Mitarbeiter und Bewohner bestellt worden. Die Tests seien freiwillig. „Die Mitarbeiter machen mit, die wollen das“, sagt der Geschäftsführer.

Erheblicher Aufwand für die Corona-Antikörper-Tests

Allerdings rechnet er auch vor, welcher zusätzliche Aufwand für die Test nötig sei. Diese dauerten pro Person 15 bis 20 Minuten. Nur extra eingewiesene Pflegekräfte dürften sie machen. Es kämen rund 100 Tests pro Woche zusammen. „Dafür wäre quasi eine zusätzliche Kraft nötigt, das gibt der Markt aber nicht her“, verweist Frank Horstmann auf den Fachkräftemangel in der Pflege.

9 statt 2 Euro für 100 Paar Gummihandschuhe

„Am Anfang war es auch ein Problem, überhaupt ausreichend Hygienematerial zu bekommen“, sagt Alexander Nolting. Das habe sich zwar gebessert, aber die Preise seien weiterhin hoch. Statt bis 2 Euro für 100 Paar Handschuhe seien nun rund 9 Euro fällig, nennt er ein Beispiel.

Was ist ein „Horrorheim“?

Zum Begriff des Horrorheims, den einige Einrichtungen (zum Beispiel in Wolfsburg) wegen vieler Corona-Toten im eigenen Haus aufgedrückt bekamen, sagt Frank Horstmann: „Bei einer harten Grippewelle müssen wir die gleichen Vorkehrungen treffen.“ Menschen in Heimen seien alt, oft geschwächt, teilweise im mehr oder weniger langen Sterbeprozess. Da könne jede Infektionskrankheit tödlich sein. Das bedingt Gute an Corona sei, dass die Menschen mehr sensibilisiert seien.



Lengeder spendeten Masken, Posaunenchor Woltwiesche spielte auf

Und Corona habe auch viel in die richtige Richtung bewegt. Frank Horstmann nennt hier die Spendenbereitschaft der Lengeder. „Wir haben Masken bekommen, der Posaunenchor Woltwiesche trat bei uns auf.“ Die Angehörigen hätten sich sehr eingebracht in dieser für alle schweren Zeit.

Sonderfall Menschen mit Demenz

Eine Besonderheit seien aber die Menschen mit Demenz. „Die sind schwer zu steuern“, sagt der Geschäftsführer. Wer baulich nicht darauf vorbereitet sei und kein gutes Fachpersonal habe, könne hier an Grenzen stoßen. Menschen mit Demenz hätten eine innere Unruhe, eine hohe Energie. Diese äußere sich oft in einem Bewegungsdrang. Damit müsse professionell umgegangen werden. „Sie können die ja nicht fesseln oder sedieren“, sagt Frank Horstmann.

Keine große Weihnachtsfeier

Schade sei es, dass auch den Bewohnern im Heim in Lengede wegen Corona nicht die sonst übliche, große Weihnachtsfeier angeboten werden könne. „Wir machen das in Kleingruppen“, kündigt der neue Heimleiter, Alexander Nolting, an. Die Wohngruppen blieben zur eigenen Weihnachtsfeier zusammen. Diese hätten sich zum Teil schon das Programm überlegt: „Singen, Geschichten, Glühwein – eine will auch Grillen.“ Wenigstens diese Abläufe bieten Normalität.

Lob für das Team in Lengede

Die kann es geben, auch in Zeiten von Corona. In Lengede versuchen es die Verantwortlichen – bisher erfolgreich. Sein Team habe sich daran gewöhnt. „Die stecken das gut weg!“, lobt der Heimleiter seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.