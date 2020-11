Der Werbemast vor dem Einkaufszentrum Broistedt ist zurück

Die Beermann Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG in Bad Salzuflen hat Wort gehalten, wenn auch mit ein paar Jahren Verzögerung. Im Oktober 2015 hieß es auf Anfrage unserer Zeitung: „Das Fundament wird getauscht, der Mast wird neu errichtet.“ Nach einem Zwischenspiel 2017 steht seit vergangener Woche wieder ein ganz neuer Mast mit den Logos der verschiedenen Geschäfte auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Barbecker Straße in Broistedt.

Zweimal Schwankungen im Sturm Der Fuß der neuen Konstruktion war am Montag noch abgedeckt. Bei der alten gab es während des Sturms im März 2015 Risse im Beton, der Mast schwankte im Wind. Foto: Arne Grohmann Der Werbemast hat nicht nur optisch eine lange Geschichte. Im März 2015 ging sie während des Sturms erstmals zu Ende. Damals stellte die Feuerwehr vor Ort fest, dass die Konstruktion stark schwankt. Da die Verankerung im Betonboden schon Risse aufwies, griff das Ordnungsamt ein und entschied: Der Mast muss „abgelegt“ werden. Während des Sturms im Oktober 2017 gab es wieder Probleme. Diesmal war wohl der eigentliche Mast das Problem. Die Gefahr des Umstürzens soll wesentlich höher als 2015 gewesen sein. Wieder musste die Konstruktion aus Sicherheitsgründen flach auf den Parkplatz gelegt werden. So lag die Konstruktion noch eine Weile quer auf dem vorderen Teil des Parkplatzes des Broistedter Einkaufszentrums, das Beermann gehört. Dann war der Werbemast für lange Zeit ganz weg. Neue Konstruktion macht stabileren Eindruck Nun ist er wieder da – offensichtlich eine neue Konstruktion mit breiterem Durchmesser der zentralen Stange an der die Werbeleuchttafeln angebracht sind. Keine Antworten von der Immobilienverwaltung Erneut wollte unsere Zeitung von der Beermann Immobilienverwaltung Antworten auf unter anderem diese Fragen bekommen: Was war das Problem bei dem Vorgänger des neuen Masts? Wie wird diesmal der sichere Stand gewährleistet? Wer bezahlt(e) den neuen Mast? Was kostet die Konstruktion inklusive Aufbau? Gab es einen Nachlass oder eine Rückzahlung für die Werbetreibenden, nachdem der Mast zuvor „ausfiel“? Eine Stellungnahme lehnte Beermann am Dienstag (wieder) ab. Im Jahr 2017 waren an dem abgebauten Mast Risse zu erkennen. Foto: Archiv / Grohmann Das Foto vom November 2017 zeigt den alten Mast, der während des Sturms im Oktober 2017 zum zweiten Mal aus Sicherheitsgründen „abgelegt“ werden musste. So lag er dann eine Weile da, irgendwann war er ganz weg. Foto: Henrik Bode / Archiv