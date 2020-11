Pfarrer Claus-Dieter Sonnenberg hatte wie so oft schon früh klare Kante gezeigt: „Weihnachten ohne Gottesdienst, ohne das Singen von Weihnachtsliedern… Das geht nicht!“ Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert er, dass es diesmal kirchlich ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden wird.

Claus-Dieter Sonnenberg ist für die evangelischen Gemeinden und Kirchen in Broistedt, Barbecke und Engelnstedt zuständig. In den Gotteshäusern werde am 24. Dezember nicht viel möglich sein, stellt er ebenfalls gleich klar. Dennoch müssten die Gottesdienstbesucher wegen der Corona-Lage nicht gleich auf alle Gewohnheiten verzichten. Und einiges werde auch anders, aber womöglich auch im positiven Sinne.

In den Kirchen ist Singen nicht erlaubt. „Mit Kindern kann es daher Gottesdienste nur draußen geben“, sagt der Broistedter Pfarrer. Am 24. Dezember soll es, vor der Broistedter Kirche, um 14.30 Uhr (mit Krippenspiel) und 16 Uhr familiengerechte Gottesdienste geben. „Auch mit Kleinkindern“, so Sonnenberg.

Vor der Kirche in Broistedt ist ausreichend Platz, um an den Weihnachtsgottesdiensten draußen die Abstandsvorgaben wegen Corona einhalten zu können. Foto: Arne Grohmann

„Wir stellen Lautsprecher und Scheinwerfer auf, es gibt etwas Schmuck in den Bäumen, Singen ist erlaubt“, kündigt der Geistliche an. Eventuell werde der Zugang und Abgang auf und von dem Areal vor der Broistedter Kirche getrennt. Es werde auch Ansagen zu dem Ablauf und den einzuhaltenden Abständen vor der Kirche geben.

Krippenspiel mit Abstand

Für das Krippenspiel werde noch an der Inszenierung gearbeitet. Denn: „Wie setzen wir das um und halten die Abstände ein?“, fragt sich Sonnenberg. Aber eine Lösung werde es geben.

Drinnen nur nach Anmeldung

In Barbecke soll es am 24. Dezember um 14.30 Uhr auch einen Gottesdienst mit Krippenspiel vor der Kirche geben. Um 16 Uhr ist einer in der Kirche geplant – mit den üblichen Auflagen wegen Corona und nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung. In Engelnstedt ist der Gottesdienst um 17 Uhr geplant, auch draußen und dann wieder mit Singen.

Kein Singen in der Kirche

In der Broistedter Kirche soll es dann noch um 18 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche geben, mit Anmeldung, um 21 Uhr einen ohne. Da rechnet Claus-Dieter Sonnenberg nicht mit so vielen Teilnehmern. Aber auch bei diesen beiden Gottesdiensten in der Kirche darf nicht gesungen werden.

Die Freiluftgottesdienste sind nicht die ersten in der Gemeinde. Aber diesmal werde es keine Bestuhlung, nur eine Sitzgelegenheit für Ältere geben, die zum Beispiel nicht auf ihrem Rollator sitzen könnten. „Es wird auch nicht so lang werden“, kündigt Claus-Dieter Sonnenberg für die Gottesdienste draußen an.

Auf die muss sich auch der Pastor vorbereiten, der wie die meisten am 24. Dezember eine Gottesdienst-Tour durch seine Gemeinde zu absolvieren hat. Zwar sei eine „weiße Weihnacht“ erneut eher unwahrscheinlich, aber es sei nun mal kalt draußen. Feuerkörbe oder gar Heizlüfter werde es nicht geben.

Was der Pastor unter dem Talar trägt

Claus-Dieter Sonnenberg verrät, was ein Pastor in diesem Fall unter dem Talar trägt: „Der ist ja eh schon sehr weit, aber ich werde sicher lange Unterhosen anziehen.“ Mit Handschuhen zu Predigt und Segen vor der Gemeinde zu stehen, ist für den Geistlichen unvorstellbar. „Das gehört sich nicht.“ Da sei er eben konservativ.

Und bei dieser Gelegenheit verrät er auch die Vorgabe-Temperatur für Kirchen innen: 6 bis 16 Grad. Höhere Temperaturen seien meistens schädlich für die alten Orgeln in den Gotteshäusern. „In Broistedt hat es die Gemeinde immer warm“, sagt Claus-Dieter Sonnenberg. „Das Problem ist vorne beim Pfarrer.“ Die Fenster seien nicht dicht, es ziehe entsprechend und auch der Boden strahle Kälte ab.

Teelicht in feuerfester Tüte

Kerzen seien wegen des Windes draußen kaum möglich. Deswegen könnten sich die Gottesdienstbesucher am Ende ein Teelicht in einer kleinen, feuerfesten Tüte mit nach Hause nehmen. Auch werde das, wegen Corona, nicht ausgegeben, sondern stehe jeweils auf einem Tablett bereit.

„Das sind alles Kleinigkeiten, aber die summieren sich“, sagt Claus-Dieter Sonnenberg zu den Vorbereitungen für die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste. Es gehe darum, die Auflagen wegen Corona einzuhalten, aber auch darum, allen Gottesdienstteilnehmern der Generationen gerecht zu werden.

Kein großer Weihnachtsbaum, kein Abendmahl

Ein Opfer dieser Corona-Zeit wird der sonst in den Kirchen übliche große Weihnachtsbaum sein, kündigt der Pfarrer an. „Wir machen in diesem Jahr zwei kleinere: einen drinnen, einen draußen.“ Auch das sonst am ersten Weihnachtsfeiertag übliche Abendmahl werde nicht stattfinden. „Das geht in diesem Jahr einfach nicht!“ Und das, obwohl es inzwischen sogar die vom Geistlichen auszugebenden Hostien gebe, in denen der Wein gleich im Keks bereits verbacken sei – dieser also nicht aus einem Kelch getrunken werden muss.

Wie in den Bergen

Insgesamt sieht Claus-Dieter Sonnenberg den Gottesdiensten draußen aber mit Freude und angemessener Gelassenheit entgegen. Und er verspricht: „Das ist mal eine ganz andere Stimmung, fast wie bei Gottesdiensten in den Bergen.“

„Musikalischer Advent“ und „Singt Weihnachten“

Vor den Weihnachtsgottesdiensten draußen gibt es in Broistedt quasi noch Probeläufe. An den Sonntagen 6. und 12. Dezember finden jeweils um 18 Uhr zunächst der „Musikalische Advent“ und „Singt Weihnachten“ vor der Kirche statt. Natürlich mit gemeinsamen Singen.

Das teilte die Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig zu „Weihnachten trotz Corona“ mit:

„Wer trotz Corona Advent und Weihnachten feiern will, kann sich auf einem neuen Internet-Portal der Landeskirche Braunschweig über die Gottesdienste im Braunschweiger Land informieren. Die Internetpräsenz www.weihnachten-im-braunschweiger-land.de präsentiert eine weitgehende Übersicht über die Angebote der 300 evangelischen Kirchengemeinden in der Landeskirche. Verschiedene Suchfunktionen ermöglichen es Interessierten, gezielt Gottesdienste zu finden, die sie gerne besuchen möchten.

Da sich die Verhältnisse aufgrund der Corona-Bestimmungen kurzfristig ändern können, bietet der Internet-Kalender den Vorteil aktueller Informationen.

Auf Basis des Grundrechts auf Religionsfreiheit können die Kirchengemeinden zu Advent und Weihnachten ihre Kirchengebäude offenhalten und Gottesdienste anbieten. Allerdings ist das Platzangebot in den Gebäuden aufgrund der Corona-Bestimmungen stark eingeschränkt. Außerdem gelten überall Hygiene- und Abstandsregeln.

Viele Kirchengemeinden bieten deshalb die Möglichkeit an, sich vorher für den Gottesdienstbesuch anzumelden, zum Beispiel mit einer Online-Anmeldung. Dadurch können Besucherinnen und Besucher sicher sein, einen Platz zu finden. Außerdem kommen die Kirchengemeinden so ihrer Dokumentationspflicht gegenüber den Gesundheitsbehörden nach.

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt der Internet-Kalender allerdings nicht. Er kann nur Angebote von Veranstaltern verzeichnen, die sich aktiv an dem Portal beteiligen. Für die Inhalte sind die Veranstalter selbst verantwortlich.“