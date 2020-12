Von einem Durcheinander, von Hin und Her, von keinem normalen Unterricht oder von einem Aussetzerjahr mit milderer Benotung und In-Jedem-Fall-Versetzung ist die Rede, weil Corona in diesem Jahr Schulen, Schüler und Lehrer zwang und zwingt, dass vieles ganz anders ist.

Und nun kam noch am Donnerstag die Meldung vom Niedersächsischen Kultusministerium, dass die Eltern entscheiden können, ihre Kinder schon ab Montag, 14. Dezember, vom Präsenzunterricht in den Schulen zu befreien und sie in den Online-Unterricht zuhause, ins Homeschooling, zu schicken.

Eltern entscheiden selbst über Homeschooling

„Das ist jetzt ab Montag per Mitteilung, nicht mehr auf Antrag möglich“, sagt Lengedes IGS-Schulleiter Jan-Peter Braun. Bisher hätten die Eltern ihre Kinder schon vor den vorgezogenen Weihnachtsferien (21. Dezember bis 10. Januar), am Donnerstag/Freitag, 17./18. Dezember, aus der Schule ins Homeschooling nehmen können – auch um eine Art freiwillige Quarantäne im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage mit Freunden und Verwandten zu machen. Bei 1050 Schülerinnen und Schülern hätten Eltern für rund 100 diesen Antrag gestellt.

Jan-Peter Braun geht davon aus, dass sich die Eltern die nun neu hinzugekommene, einfache Möglichkeit – die nicht mehr mit der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe begründet werden muss – am Wochenende überlegen und dann ab Montag der IGS Lengede ihre Mitteilungen zu ihren Kindern machen.

„Szenario B“ ist für die Schule sehr aufwendig

Dann gibt es dort wieder Schüler, die dauerhaft vor Ort anwesend sind. Und Schüler, die zuhause digital unterrichtet und beschäftigt werden müssen. Für die Lehrer und Lehrerinnen sei der Aufwand so deutlich höher, erklärt der Schulleiter. Denn es müsse ein Präsenzunterricht vorbereitet werden. Dieser könne aber nicht einfach wiederholt werden mit den Schülern, die aus dem Homeschooling zurückkommen. Denn diese Schüler müssten ja auch schon zuvor parallel zuhause unterrichtet werden. „Das muss aber ganz anders aufbereitet werden“, betont Jan-Peter Braun.

Eigentlich sei das „Szenario A“, wenn alle Schüler nur zuhause sind, für die Organisation leichter. „Mir ist aber klar, dass das für die Eltern in einigen Haushalten ein Problem sein kann, wenn sie nicht da sein können“, weiß der IGS-Schulleiter.

Fähigkeiten vor Stoff

Und was ist nun mit dem Stoff? Kann der wie gefordert und sonst üblich in so einem Corona-Schuljahr überhaupt vermittelt werden? „Das ist eine völlig falsche Vorstellung von Bildung!“, entgegnet Jan-Peter Braun energisch. Selbst die legendären „Kerncurricula“, also die Vorgaben der Kultusministerien, was zu lernen ist in einem Schuljahr, hätten längst nicht mehr die reine Vermittlung von Inhalten, sondern die Ausprägung von Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler als Schwerpunkt.

Positive Effekte auch für das Privatleben

Die vielen Einflüsse und Änderungen der Abläufe durch und wegen Corona seien ein Gewinn für die Schüler und Schülerinnen, ist der IGS-Schulleiter überzeugt. Für viele sei es die erste große Krisensituation. Krieg, Öl- oder Finanzkrise haben sie nicht erlebt. „Sie mussten lernen, damit umzugehen, ruhig zu bleiben, konstruktive Veränderungen umzusetzen und sich dennoch an Regeln zu halten“, zählt Jan-Peter Braun auf. „Davon werden sie auch privat profitieren!“

Aus Fehlern lernen

Auch die Lehrer-Schüler-Hierarchie habe sich stark verändert. Beides Seiten hätten lernen müssen. Die Schüler, dass sie ein Feedback geben können, das dann auch aufgenommen wird und Auswirkungen hat. „Sich aktiv einbringen, auch mal Fehler machen, dann etwas anders machen.“ Das sei ebenfalls eine wertvolle Erfahrung, so der IGS-Schulleiter weiter.

Digitaler Sprung nach vorne

Neben dem durch die Corona-Situation vermehrt notwendigen eigenständigen Planen und Organisieren – auch ohne die Eltern daheim ständig da zu haben – sei der Fortschritt beim Einsatz digitaler Lern- und Kommunikationsmittel enorm gewesen in diesem Jahr.

Effekt Solidarität

Und Jan-Peter Braun hat noch etwas festgestellt, was Corona hervorgebracht habe: Solidarität. Das sei schon in den schulinternen Chatsystemen deutlich geworden. „Wenn wir da eine Nachricht eingestellt haben zu den aktuellen Abläufen, dann kam es auch mal vor, dass die älteren Schüler den jüngeren etwas erklärt haben, wenn die etwas vielleicht nicht verstanden haben.“

Natürlich habe man hier und da bei der Stoffvermittlung nicht wie sonst in die Tiefe gehen können. Auch Diskussionen im gesamten Klassenverband, auf einem gewissen Niveau und mit angemessener Sprache, seien wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus nicht wie üblich möglich gewesen. „Aber wir sollten uns auf die positiven Effekte fokussieren“, betont Jan-Peter Braun.

Den zweiten Teil vom Gespräch mit IGS-Schulleiter Jan-Peter Braun lesen Sie in einer unserer nächsten Ausgaben.