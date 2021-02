Sie war die älteste Lengederin – und starb nun im Alter von 106 Jahren, einen Monat vor ihrem 107. Geburtstag: Irmgard Wiegand. Das Foto entstand an ihrem 106. Geburtstag am 6.3.2020 in Braunschweig, wo sie zuletzt in einem Senioren-Wohnheim lebte.