Ein Blick in die 8250 Quadratmeter große Halle des 2020 eröffneten Amazon-Verteilzentrums in Broistedt. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten in Broistedt mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Voll- und Teilzeit. Rund 80 bis 90 Prozent davon – je nach Saison – seien bereits direkt bei Amazon angestellt.