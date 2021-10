Das will die Gemeinde Lengede den Jugendlichen bieten

Lengede. So ist der Stand bei Anlagen für Mountainbike, für Skaten und Parcours und bei anderen Projekten, die sich die Gemeinde Lengede vorgenommen hat.

Luis Stadelbeck (14) aus Lengede fährt regelmäßig auf der reaktivierten Anlage für Mountainbiker hinter dem Seilbahnberg in Lengede.

Projekte für die Jugend Die Gemeinde Lengede will mehr für die Jugendlichen machen

Nach der Wahl soll es mehr geben für die Jugendlichen in der Gemeinde Lengede. Das hatten die alte und neue Gemeindebürgermeisterin, Maren Wegener, und auch die SPD-Mehrheitsfraktion vor der Kommunalwahl im September angekündigt. Wir fragten nach dem aktuellen Stand nach.

Mountainbikeanlage hinter dem Seilbahnberg

Die kleinen Hügel und Fahrstrecken für Mountainbiker gibt es in Lengede hinter dem Seilbahnberg schon seit vielen Jahren. Zwischendurch war eine Generation rausgewachsen. Die Anlage wurde nicht mehr genutzt und wucherte nach und nach zu. Vor ein paar Jahren machte sich eine neue Gruppe Jugendlicher auf den Weg, diese zu reaktivieren.

Seit ein paar Jahren sind Jugendliche dabei, die frühere Anlage für Mountainbikefahrer hinter dem Seilbahnberg in Lengede wieder zu reaktivieren. Sie wird wieder genutzt von Jugendlichen. Die wünschen sich allerdings eine vierte „Line“ rechts von der bestehenden Anlage. Dafür müssten Büsche und Bäume entfernt werden. Foto: Arne Grohmann

Zum aktuellen Stand teilt Maren Wegener mit: „Die Dirt Line wurde in den vergangenen Jahren von unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen genutzt. Wenn sich eine Gruppe auflöst, dann liegt die Anlage eine Zeit lang brach, bis die nächste Gruppe sich findet.“

Die Bürgermeisterin ergänzt: „Die Jugendlichen pflegen und modellieren die Anlage selbst. Wenn sie Unterstützung bei den Pflegearbeiten benötigen, hilft die Gemeinde kurzfristig bei den Arbeiten.“

Das ist auch mal wieder nötig, sagt Luis Stadelbeck aus Lengede. Wir treffen den 14-Jährigen vor Ort. Der betont: „Die Büsche müssten echt mal wieder weggeschnitten werden. Man bleibt da mit den Klamotten hängen und fährt durch Brennnesseln.“ Er habe sich schon Löcher in die Kleidung gerissen.

Standort der Skate- und Parcoursanlage noch offen

Für rund 300.000 Euro soll es in der Gemeinde Lengede auch bald eine Skate- und Parcoursanlage geben. Die Jugendlichen konnten Wünsche zu Ausstattung und Standort äußern. Maren Wegener: „In den beiden durchgeführten Workshops (digital und in Präsenz) wurden drei unterschiedliche Standorte von den Jugendlichen in Lengede bewertet.

In der Sitzung des Jugend- und Schulausschusses am 28. September wurden die Ergebnisse des Workshops zur Gestaltung und Ausstattung der geplanten Anlage von den Büros Endboss und Koris vorgestellt. Die Verwaltung wird darauf aufbauend in den nächsten Monaten die Umsetzungsmöglichkeiten im Detail untersuchen und prüfen.“

Nach Erstellung der notwendigen Pläne werden die Entwürfe voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2022 mit den Jugendlichen und den Mandatsträgern erneut diskutiert und beraten, kündigt die Bürgermeisterin an.

Was ist sonst noch für Jugendliche geplant, was wird gemacht?

Die Gemeinde werde für 2022 folgende Maßnahmen für Jugendliche einplanen, kündigt Maren Wegener an: Bau einer Skate und Parkouranlage, Mehrgenerationen-Spielplatz Lengede Ortsmitte, Diskussion mit den Jugendlichen im Rahmen der UAN Aktion „Kommunale Nachhaltigkeit in der Gemeinde Lengede“.

Zudem unterstütze die Gemeinde Lengede finanziell die Erweiterung der Sportheime in Barbecke und Woltwiesche sowie den Anbau der Kreissporthalle an der IGS Lengede. Jeweils „um das sportliche Freizeitangebot in der Gemeinde weiter zu erhöhen“.

