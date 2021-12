Peine. Seit Ende November ist der neue Kreiselternrat des Landkreises Peine im Amt. So sieht er die Corona-Lage, das hat er noch vor.

An der IGS Lengede gab es auch den Versuch, bei geteilten Klassen, für die, die im Homeschooling sind, den Unterricht live per Videoschalte zu übertragen (hier im Dezember 2020).

Das Ohr an der Stimme der Eltern und Schüler, und die Weitergabe der Probleme und anstehenden Aufgaben an die Lokalpolitik und den Schulträger Landkreis Peine oder die Gemeinden – so sieht auch der neue Kreiselternrat des Landkreises Peine seine Aufgabe. Ein Gespräch über Homeschooling, Masken, Lüfter, vorgezogene Weihnachtsferien, Zustände der Schulgebäude und Möglichkeiten.

Seit Ende November ist der neue Kreiselternrat im Amt. Vorsitzende ist Daniela Klein, ihr Stellvertretender Thorsten Lemke, Beisitzer sind Peter Bendrien, Björn Zimmerninks und Matthias Schardt. Sie sind über kreiselternrat@landkreis-peine.de per Mail zu erreichen, Rückmeldungen erwünscht.

Daniela Klein aus Oberg, Vorsitzende des Kreiselternrats Peine; hier mit Roland Mainka aus Peine, der inzwischen ausgeschieden ist. Foto: Archiv / Thomas Stechert

Daniela Klein (43) und Thorsten Lemke (52) gingen am Donnerstag ein paar drängende Themen im Gespräch mit unserer Zeitung durch.

Defizite nach dem Homeschooling

Auch wenn in der aktuell vierten Corona-Welle Lockdowns und Homeschooling bisher unbedingt vermieden werden sollen. Die Auswirkungen aus der Zeit zuvor sind da. Monatelang mussten Eltern und Schüler daheim bleiben, der Unterricht fand nur digital statt. War es überhaupt richtiger Unterricht?

„Ich stelle ganz große Probleme für Kinder mit Förderbedarf fest“, sagt Thorsten Lemke zur vergangenen Homeschooling-Phase. Diese Kinder seien unter anderem mit der vermehrt nötigen Eigenständigkeit beim Lernen und Hausaufgaben machen gar nicht klar gekommen. „Da sind extreme Defizite“, dies gelte besonders für Grundschüler.

Im Fernunterricht Hausaufgaben bis Sonntag am Freitagabend

„Ich bin sehr unzufrieden damit, wie das teilweise gelaufen ist“, ergänzt Daniela Klein. „Teilweise kamen die Aufgaben am Freitagabend und sollten bis Sonntag erledigt sein. Das war eine Überforderung.“ Einige Lehrer und Lehrerinnen hätten es sich womöglich zu leicht gemacht mit dem Fernunterricht über digitale Kanäle.

Aktuelle laufen, nach vorherigen „Lernstandserhebungen“, Aufholprogramme an den Schulen. Aber die müssen in den sonst üblichen Stundenplan eingebaut werden. Teilweise haben sich Schulen dafür externe Hilfe geholt. Ob die Programme funktionieren, wird sich noch zeigen.

Belüftungsanlagen nicht bei Fenstern

Das Geld stellt das Land Niedersachsen dafür zwar zur Verfügung. Aber wer Fenster zum Lüften habe in den Klassenräumen, dürfe diese Raumluftanlagen nicht auf Kosten des Landes bestellen, erläutert Thorsten Lemke. Dennoch seien an ein paar Schulen im Kreis Peine solche Geräte im Einsatz.

Maskenpflicht im Unterricht belastend

Aktuell müssen alle Schülerinnen und Schüler, von der 1. bis zur 13. Klasse, auch während des Unterrichts eine Maske an ihrem Platz tragen. Selbst die 1. und 2. Klassen in den Grundschulen sind wegen der gerade kritischen Coronalage nicht mehr davon ausgenommen.

„Ich finde das nicht gut!“, sagt Daniela Klein. Gerade der Lese- und Sprachunterricht sei durch die Masken sehr erschwert. Auf Dauer sei das Tragen einer Maske für alle anstrengend, wenn auch notwendig. Im Gegensatz zum privaten Alltag scheint das in den Schulen aber zu funktionieren. „Da wird von den Kleinen ganz schön viel abverlangt“, erinnert die Vorsitzende.

Vorgezogene Weihnachtsferien

In Niedersachsen sind die Weihnachtsferien bisher vom 23. Dezember bis zum 7. Januar vorgesehen. Am heutigen Donnerstag wird wohl entschieden, dass sie früher beginnen sollen.

„Das würde ich begrüßen“, sagt Daniela Klein. „Dann gibt es erstmal etwas Ruhe und weniger Stress für die Kinder.“ Bei Coronafällen in einer Klasse falle dann auch die Entscheidung der Eltern weg, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken oder lieber daheim lassen.

Eltern erwarten frühe, einheitliche und klare Entscheidung

Thorsten Lemke, stellvertretender Vorsitzender des Kreiselternrats Peine. Foto: Privat

Für Abschlussklassen, zum Beispiel die 10. Klassen, seien vorgezogene Weihnachtsferien aber womöglich nicht so gut, ergänzt Thorsten Lemke. „Das ist wieder mal eine Gratwanderung.“

Aber er und die Vorsitzende sind sich einig: Wenn, dann müsse es eine frühe, einheitliche und klare Entscheidung geben. Nicht wie im Vorjahr, als es teilweise im Ermessen der Eltern lag.

Einflussmöglichkeiten des Kreiselternrats

„Wir reden mit dem Landkreis und der Politik“, sagt Thorsten Lemke, der auch auf Landesebene im Elternrat ist. Das sei auch nötig, nicht alle Entscheider und Funktionsträger hätten eigene Kinder in den Schulen des Landkreises Peine.

Die Vernetzung mit den Elternvertretern der einzelnen Schulen sei da, ergänzt Daniela Klein. So seien gute Rückmeldungen möglich.

Das hat der Kreiselternrat noch vor

Die neuen Aufgaben werden erstmal die alten sein, Thorsten Lemke zählt auf: weiter Digitalisierung/Glasfaser an der Schulen, Zustand und Ausstattung der Schulgebäude, Schülertransporte/Busse. Der Kreiselternrat wird ein Auge darauf haben.

Neu sind Vorträge und Austausche zu bestimmten Schulthemen, die den Eltern angeboten werden sollen. „Aber das hängt von Corona hab“, sagt Daniela Klein.

