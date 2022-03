Klein Lafferde als Döner-Hochburg

Einen der zehn besten Döner in Deutschland gibt es in Klein Lafferde. Darüber berichtet das Portal News38, das auf eine Umfrage von Lieferando und „Reisereporter“ verweist.

„Wo gibt es in Deutschland den leckersten Döner? Nutzer des Gastro-Lieferdienstes Lieferando haben abgestimmt und die besten Döner-Restaurants des Landes gekürt. Wir stellen die Top 10 vor“, heißt es auf der Seite von Reisereporter.

Keine konkreten Zahlen zur Abstimmung

Dort wird zu der nichtrepräsentativen Umfrage auch erläutert: „Die besten Döner-Läden Deutschlands hat der Lieferdienst Lieferando im Rahmen der Lieferando Awards ausgezeichnet. Auf der Plattform registrierte Restaurants konnten sich für die Awards bewerben, die Kandidaten wählte der Lieferdienst dann selbst aus. Über die Gewinner entschieden haben aber schließlich die Nutzerinnen und Nutzer.“ Konkrete Zahlen zu Teilnehmern und Stimmen für die Döner-Läden gibt es dort nicht.

„Poldis“ Laden in Köln gewinnt, in „Lengede“ wird der Döner zum Burger

Auf Platz eins landet der Döner-Laden in Köln, dessen Teilhaber der Profifußballer Lukas Podolski sein soll. An vierter Stelle wird dann das „Profi Grill Haus in Lengede“ genannt, dass eigentlich in Klein Lafferde ist. Nach Platz eins gebe es aber keine Reihenfolge nach den Platzierungen mehr, heißt es weiter auf der Internetseite.

Und in der Begründung für die Auszeichnung für den Imbiss in Klein Lafferde geht es dann gar nicht mehr um den Döner, denn dort steht: „Das Restaurant in der niedersächsischen Kleinstadt ist offenbar auch über den Kreis Peine hinaus so beliebt, dass es unter die Top 10 der Burgerläden gewählt wurde.“

Derzeit wird renoviert im „Urlaubsziel“ Klein Lafferde

Ob Döner oder Burger – beides ist derzeit im „Profi Grill House“ (korrekt in der englischen Schreibweise) in Klein Lafferde nicht zu haben. Denn bis Ende März wird dort noch renoviert und saniert. Erst dann öffnet der Imbiss an der Salzgitterstraße wieder – viel für die Menschen in den umliegenden Dörfern und für Pendler, die dort stoppen.

Das Portal Reisereporter bietet nach den Angaben auf der eigenen Internetseite „Inspiration & Tipps für neue Urlaubsziele“. Na, dann… Auf nach Klein Lafferde!

