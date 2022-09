Neuer Verein soll für Schwung in Klein Lafferde sorgen

Cord-Heinrich Helmke gab einen Überblick über die Gespräche, die in den vergangenen zwei Jahren in Klein Lafferde geführt worden sind.

Über 70 Interessierte waren der Einladung gefolgt und kamen in die Kirche von Klein Lafferde. Sie wollten sich informieren, ob es zukünftig wieder Räumlichkeiten im Dorf geben wird, in denen größere Veranstaltungen stattfinden können. Eingeladen hatte die Gemeinde Lengede auf Antrag des Projektteams DGH Zukunft.

Dieses Team hatte sich wenige Tage vor der Versammlung getroffen und den Verein „Ortsgemeinschaft Klein Lafferde“ gegründet. „Ein besonderer Dank gilt der Kirchengemeinde, die dieses Treffen erst möglich gemacht habe“, teilte Heinz-Dieter Behme, der Vorsitzende des Vereins, mit. „Aber das zeigt auch, wie dringend neue Räumlichkeiten in Klein Lafferde benötigt werden. Schließlich ist Klein Lafferde die einzige Ortschaft in Lengede, die nicht über entsprechende Möglichkeiten verfügt“, ergänzte Mario Wrackmeyer, der Schriftführer der OG Klein Lafferde.

Neue Räume sollen den Zusammenhalt fördern

Cord-Heinrich Helmke, der die Versammlung anstelle der verhinderten Bürgermeisterin Maren Wegener eröffnete, gab einen Überblick über die Gespräche, die in den vergangenen zwei Jahren schon geführt worden seien und wies auch auf die entstehenden Kosten hin. Heinz-Dieter Behme machte in seinem Vortrag deutlich, wie wichtig entsprechende Räumlichkeiten für den Zusammenhalt einer Ortschaft seien. Letztlich würden sowohl die Gemeinschaft als auch die Lebensqualität enorm gefördert. Und es müsse doch in Klein Lafferde möglich sein, was in anderen Ortschaften längst Realität sei.

In vielen, zum Teil emotionalen Wortbeiträgen verdeutlichten die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, wie wichtig ihnen das Gelingen dieses Projektes sei. Abschließend wies Cord-Heinrich Helmke darauf hin, dass letztlich der Gemeinderat zu entscheiden habe. Weiter sicherte er aber zu, dass die Gemeinde die Pläne durchaus offen begleiten würde und für gute Argumente stets ein offenes Ohr habe.

Mit gemischten Gefühlen hätten sich die Besucher auf den Heimweg gemacht. Manche hätten es mit der Bemerkung des Klein Lafferders Gerald Borchers gehalten: „Jetzt müssen erstmal alle in diesen Verein eintreten!“

red

