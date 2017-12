„Die neue Niere arbeitet gut“

Foto: dpa

In der Medizinischen Hochschule Hannover ist eine Nieren-Patientin an ein Dialysegerät angeschlossen. Die MHH ist Deutschlands größtes Transplantationszentrum . Am zweiten Weihnachtsfeiertag erhielt dort ein Mann aus Vechelde eine Spenderniere, auf die er schon acht Jahre gewartet hat. Foto: dpa