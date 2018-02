Feuer in Wahler Gartenhütte springt auf Einfamilienhaus über

Aus noch unbekannter Ursache ist Montagmittag gegen 12.20 Uhr eine Gartenhütte in der Luisenstraße in Wahle in Brand geraten. Foto: Archiv

Aus noch unbekannter Ursache ist Montagmittag gegen 12.20 Uhr eine Gartenhütte in der Luisenstraße in Wahle in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl eines unmittelbar angrenzendes Einfamilienhauses über und setzten diesen in Brand. Teile des Dachstuhls sowie die Gartenhütte wurden beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilt sie mit. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.