Else Matzel feiert ihren 100. Geburtstag mit einer Party

„Nein“, sagt die Jubilarin Else Matzel lachend „100 Jahre wollte ich nun wirklich nicht werden.“ Aber nun feiert sie an diesem Donnerstag diesen besonderen Geburtstag im CMS Pflegewohnstift in Vechelde und auch die Redaktion der Peiner Nachrichten gratuliert herzlich. Wer nun denkt: 100, da...