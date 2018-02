„Verwüstungen im Fürstenauer Holz“

Das Fürstenauer Holz – es ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet, sondern auch ein Areal mit bemerkenswerter Tier- und Pflanzenwelt. Auf unserem Internet-Portal „Alarm38“ kritisiert ein Leser aus der Gemeinde Vechelde allerdings den „maschinellen Forstbetrieb“ – die Folge sei „die Verwüstungen des Waldes, die exemplarisch im Fürstenauer Holz zu beobachten sind“.

„Dieser Wald wird als Naherholungsgebiet geschätzt, daher vermute ich, dass die Verwüstungen vor Ort bei einer Vielzahl von Besuchern Unverständnis und Empörung verursachen“, ist der Leser überzeugt. Zuständig für das Fürstenauer Holz sind die Landesforsten in Braunschweig – an sie stellt der Leser zwei Fragen: „Warum werden massive Forstmaschinen im sensiblen Ökosystem Wald derart rücksichtslos eingesetzt? Welchen tatsächlichen Gewinn bringt der Einsatz von Forstmaschinen angesichts der verheerenden Verwüstungen im Wald?“ Der Vechelder verweist in dem Zusammenhang auf einen Artikel mit der Überschrift „Ohne Rücksicht auf Verluste – Der moderne Forstbetrieb hinterlässt mehr als nur Späne“.

Mathias Aßmann, Sprecher der Landesforsten, spricht bei der jetzigen Situation im Fürstenauer Holz von einem Dilemma: Einerseits sei das Wetter in diesem Winter lange Zeit sehr ungünstig für den Wald gewesen. „Wir hatten in den vergangenen Monaten vier schwere Stürme, die dafür gesorgt haben, dass in den Wäldern – also auch im Fürstenauer Holz – überdurchschnittlich viele Bäume umgestürzt sind“, erinnert Aßmann. Dies habe – außer an den Stürmen – auch daran gelegen, dass es in der Vergangenheit sehr viel Regen gegeben habe. Die Folge seien aufgeweichte Böden gewesen – das bedeute eine geringere Standfestigkeit der Bäume, aber auch aufgeweichte Wege in den Wäldern. „Das jetzige Wetter mit Frost und Windstille ist für die Wälder besser als Regen und Sturm“, vergleicht Aßmann.

Aus Sicht der Landesforsten ist es zwingend erforderlich gewesen, die Sturmschäden – also die umgekippten Bäume – unverzüglich aus dem Fürstenauer Holz zu entfernen. „Bei den umgestürzten Bäumen handelt es sich vor allem um Nadelbäume – genauer gesagt: vor allem um Fichten“, schildert Aßmann. Gerade diese Bäume seien ein „gefundenes Fressen“ für Borkenkäfer, die sich dort zur Eiablage einnisteten und „massiv vermehrten“ – das sei dann eine Gefahr für den ganzen Wald. Also hätten die Landesforsten mit schwerem Gerät ins Fürstenauer Holz – ein Landschaftsschutzgebiet – zwecks Entnahme der umgekippten Bäume eindringen müssen. „Das hat zu einem Bild geführt, das manch einer als wüst bezeichnet“, bittet der Sprecher um Verständnis angesichts beispielsweise der Spurrillen. „Unser Anspruch ist aber, die zerfahrenen Wege möglichst schnell wieder in Ordnung zu bringen.“

Als Fortschritt bezeichnet Aßmann den Einsatz moderner Maschinen in der Forstwirtschaft: „Die Maschinen sind Ausdruck einer Rationalisierung, die durchaus positive Seiten hat.“ So sei die Anzahl von Arbeitsunfällen bei Waldarbeitern im Vergleich zu früher deutlich gesunken. In der heutigen Zeit entscheiden nach seinen Worten Förster darüber, welcher Baum entnommen werde – die Auswahl werde also mit Bedacht vorgenommen. Aßmann wird grundsätzlich: „Die öffentliche Hand erwartet von der Forstwirtschaft auch Einnahmen durch den Verkauf von Holz.“