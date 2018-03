Vechelder Kita-Konzepte demnächst im Internet einsehbar

Votum vertagt: Zwar ist sich der Vechelder Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport einig, dass die Gemeinde weitere Plätze in Kindertagesstätten (Kitas) schaffen muss. In welchem Ort das geschieht, ist nicht entschieden. Damit ist die Politik der Gemeindeverwaltung gefolgt, vor dieser Festlegung die Bedarfsplanung für Kita-Plätze abzuwarten: Vor den Sommerferien will die Verwaltung das Papier dem...