Gelesene Bücher gegen neue Bücher eintauschen

Vechelde Der Vechelder Büchertausch lädt am Samstag, 17. März, zum Tausch und Plausch bei Kaffee und Kuchen ein. Von 14 bis 16 Uhr können Lesebegeisterte in der zweiten Etage des Dornbergcarrees in Vechelde zusammenkommen. Bei dem Tausch und Plausch können aktuell ausgelesene Bücher gegen neuen Lesestoff...