Unbekannte brechen in Spielhalle in der Hildesheimer Straße ein

Vechelde Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 3 und 4.45 Uhr in eine Spielhalle in der Hildesheimer Straße in Vechelde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise...