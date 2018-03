10 000 Euro Schaden nach Unfall bei Köchingen

Zum Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 475/Einmündung Landesstraße 473: Ein 30-Jähriger aus der Gemeinde Vechelde wollte mit seinem PKW von der L 475 – aus Köchingen kommend – auf die L 473 abbiegen in Richtung Wierthe. Wegen des Gegenverkehrs musste er warten; hinter ihm bemerkte dies ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Peine laut Polizei zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der 58-jährige Beifahrer des 30-Jährigen wurde verletzt und vorsorglich ins Peiner Klinikum gebracht. An den Autos entstand Schaden von insgesamt etwa 10 000 Euro – beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gegen den Peiner wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

