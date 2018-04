Altkleider, Schuhe und Papier für guten Zweck

Bei diesen Aktionen können sich alle als Gewinner fühlen: diejenigen, die in diesem Fall Altkleider oder Altpapier abgeben, und diejenigen, die es einsammeln für einen guten Zweck. Am Samstag steht in etlichen Orten der Gemeinde Vechelde die jährliche Altkleider- und Schuhsammlung der katholischen Kirche an. „Der Erlös, den wir durch den Verkauf der Kleider und Schuhe an die gemeinnützige Kolping...