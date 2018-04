Plötzlich Gas gegeben – drei Kradfahrer kollidieren

Bei einer Kollision von drei Motorrädern am Samstagmittag auf der Landesstraße 500 zwischen Bodenstein (Gemeinde Wallmoden und Lutter im Kreis Goslar wurde der mutmaßliche Verursacher, ein 51-Jähriger aus Baunatal (Hessen) schwer verletzt. Die beiden weiteren beteiligten Fahrer, zwei Männer aus Vechelde im Alter von 64 und 57 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen.

Alle drei waren nach Angaben der Polizei Goslar auf der kurvenreichen Strecke in Richtung Lutter unterwegs – der 64-jährige Vechelder vorneweg, danach der Baunataler, dahinter der andere Vechelder. Weil der Kradfahrer aus Baunatal relativ langsam gefahren sei, habe der 57-Jährige noch vor einer Kurve zum Überholen angesetzt. Dann habe der Baunataler jedoch plötzlich Gas gegeben und sei mit beiden Vecheldern kollidiert. Alle drei kamen nach links von der Straße ab und stürzten in die Böschung.

Der schwer verletzte Baunataler musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Klinikum gebracht werden. Den Sachschaden an den Krädern gab die Polizei mit rund 25 000 Euro an. Alle Kräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeisperre umfahren

Deutliche Kritik richtet die Polizei Goslar an „eigensinnige“ Verkehrsteilnehmer, die im Laufe des Nachmittags die Unfallstelle passierten. Nachdem die Verletzten versorgt waren, hatten die Beamten zur Klärung des Unfallgeschehens einen Gutachter hinzugezogen und die Straße mit einem quergestellten Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht gesperrt. Trotzdem hätten mehrere Fahrer die Sperrung „umkurvt, obwohl der gesperrte Abschnitt in einer Kurve lag und somit völlig unübersichtlich war“. tst