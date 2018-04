Maibaumfest in Vallstedt

Vallstedt Die Feuerwehr Vallstedt/Alvesse lädt am Dienstag, 1. Mai, zum Maibaumfest in der Heinrich-Kielhorn-Straße am Feuerwehrhaus in Vallstedt ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Danach spielt der Musikzug Vallstedt auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.