In Wahle knallen die Peitschen

Wahle Der Heimat- und Kulturvereins Wahle veranstaltet mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und der Firma Gerloff Transporte das Maibaumfest am Samstag, 5. Mai, 14 Uhr, am Kindergarten in der Dorfmitte. Dazu gehört das traditionelle „Kleppen“ der Junggesellschaft Wahle, das Peitschenknallen. Nach...