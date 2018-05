Beim Unkrautabflämmen fängt Schuppen Feuer

Wedtlenstedt Aus Unachtsamkeit ist am Samstagmorgen in Wedtlenstedt, am Klosterhof, beim Unkrautabflämmen ein Holzschuppen, in dem Fahrräder untergestellt waren, in Brand geraten. Trotz eines schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wedtlenstedt war der Schuppen nicht mehr zu retten, teilt die Polizei...