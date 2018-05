Mehrfamilienhäuser – Baustart ist im Sommer

Das Bauschild kündigt es an, im Sommer soll es losgehen: die Errichtung der vier Mehrfamilienhäuser zwischen Krugstraße/Heinrichstraße/Wasserkamp in Denstorf. „Wir wollen im Juni/Juli mit dem Häuserbau beginnen“, kündigt Friedhelm Ahler von der „Ahler Immobilien GmbH“ mit Sitz in Braunschweig an. ...