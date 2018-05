Elf Kilometer wandern durch den Harz

Das Jubiläum ist erreicht: Zum 25. Mal hat der TSV Denstorf zum Wandertag eingeladen. 36 Teilnehmer fanden sich zu der Busfahrt in den Harz ein. Startpunkt für die Wanderung war am Kuttelbacher Teich: Von dort ging es zu Fuß nach Hahnenklee, vorbei an der berühmten...