Wertvollster Schatz des Heimatpflegers ist die Bibliothek

Mit großen Augen schaute sich der neunjährige Eric Wendehake beim Tag der offenen Tür am Samstag im Vallseum um. Sein Blick blieb an den Schreibmaschinen hängen. Sein Kommentar: „Die sind richtig toll.“ So erging es vielen Besuchern, die sich auf den Weg gemacht hatten, um dem Heimatmuseum einen...