Jugendpflege – „unser Angebot in Vechelde reicht aus“

. Für sich genommen ist es eine erstaunliche Zahl: In vier Ortschaften in der Gemeinde Vechelde ist die Jugendpflege vertreten. Andererseits sind es dann eben nur vier von 17 Ortschaften – in den anderen Dörfern gehen die Jugendlichen leer aus. Und dabei wird es auch bleiben – das hat mehrere Gründe.

Außer dem Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Treff in Vechelde betreut die Gemeindejugendpflege Jugendtreffs in Groß Gleidingen, Vallstedt und Wedtlenstedt. „Unsere Devise in der Gemeinde ist es, dass wir als Jugendpflege alle unsere Standort auch betreuen“, beschreibt Rüdiger („Roger“) Plagge, seit Jahrzehnten Jugendpfleger der Gemeinde. Sollten Treffs in weiteren Ortschaften eingerichtet werden, „bräuchten wir auch mehr Personal“, stellt er fest. Denn während der Öffnungszeiten aller Einrichtungen soll auch mindestens ein Hauptamtlicher dabei sein – aus Angst vor Vandalismus, wenn es keine solche Betreuung gibt.

In der Vergangenheit sollten bereits weitere Standorte etabliert werden: Die Jugendtreffs in Wahle und Sonnenberg sind allerdings längst wieder Geschichte, auch weil die Resonanz nicht wie gehofft gewesen sein soll. Auch das Jugendcafe/Internetcafe im Gebäude der gemeindeeigenen Sporthalle an der Straße „Am Schützenplatz“ in Vechelde gibt es längst nicht mehr – Ideen, eine solche Einrichtung im Dornberg-Carree in Vechelde einzurichten, sind nicht umgesetzt worden. „Früher waren Internetangebote für Jugendliche der Renner“, erinnert sich Plagge. Inzwischen habe jeder von ihnen das nicht nur Zuhause, sondern sogar auf dem Smartphone immer bei sich. So ist der Internetzugang im KJZ Treff in Vechelde auch nicht mehr wirklich gefragt.

Vier Standorte der Jugendpflege – reicht das? „Ich habe bislang nicht gehört, dass es in den Ortschaften, die bislang kein solches Angebot haben, dafür einen Bedarf gibt“, antwortet Plagge. Wenn der ernsthafte Wunsch nach einem weiteren Jugendtreff käme, „würden wir darauf reagieren“. Vielmehr stellt der Jugendpflege eine Mobilität bei Jugendlichen fest: „Die Sonnenberger kommen zum Treff in Groß Gleidingen, die Denstorfer und Klein Geldinger zum Treff in Wedtlenstedt.“

Zum Vechelder KJZ gelangen beispielsweise auch Bettmarer und Wahler. Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner bestätigt: „Mir ist nicht bekannt, dass es in einem Ort unserer Gemeinde den Wunsch nach einem Jugendtreff gibt.“ Wäre das der Fall, würde die Kommune sich sicherlich damit befassen. „Vier Standorte der Jugendpflege sind im Vergleich zu den anderen Gemeinden schon sehr viel“, erinnert Plagge.

Ein anderer Gesichtspunkt: Viele Schulen haben inzwischen Ganztagsangebote, in denen die Gemeindejugendpflege aktiv ist. Die Folge: Die verbliebene Zeit für die Kinder und Jugendliche ist knapper geworden.

Die Öffnungszeiten:

• Jugendtreff Groß Gleidingen (im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses) – Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 18.30 Uhr für unter Elf-Jährige; von 18.30 bis 19.30 für Kinder ab der fünften Klasse.

• Jugendtreff Vallstedt (im evangelischen Gemeindezentrum) – Öffnungszeiten: mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr (mittwochs und freitagabends ab zwölf Jahren, freitagnachmittags für Kinder ab Klasse drei).

• Jugendtreff Wedlensted t (im Dorfgemeinschaftshaus) – Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr für Kinder ab sechs Jahren, 18 bis 20 Uhr für Kinder ab der fünften Klasse.

• Kinder- und Jugendzentrum Vechelde (Am Windmühlenberg 1A) – Sprechstunden: montags von 9 bis 13 Uhr; dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uht. Öffnungszeiten: dienstags von 15 bis 18 Uhr Kindertag; mittwochs von 15.30 bis 19 Uhr offener Bereich; donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr offener Bereich; freitags von 15 bis 19 Uhr offener Bereich.