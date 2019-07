Bodenstedterin in Russland: Menschen teilen viel miteinander

Sie ist in Bodenstedt aufgewachsen und reist derzeit durch die Welt: Johanna Lies. Zuletzt ist sie mit der sagenumwobenen Transsibirischen Eisenbahn gefahren, allerdings – anders als von der Redaktion irrtümlich berichtet – auf der transmongolischen Strecke, die von der russischen Hauptstadt Moskau über Irkutsk (Russland) am Baikalsee bis in die chinesische Hauptstadt Peking führt. In ihrem dritten Bericht erzählt Johanna Lies von ihren Erlebnissen bei der Zugfahrt in Russland:

„Wie weitläufig Russland ist, begreife ich erst, als ich tagelang im Zug sitze, aber mich auf der Landkarte nur millimeterweise fort bewege. In Deutschland braucht der Zug für die längste Distanz maximal zehn Stunden. In Russland fährt der Zug für die längste Distanz von 9595 Kilometern knapp 150 Stunden.

Wer einsteigt, bekommt von den jeweiligen „Waggon-Aufpassern“, die während der Fahrt für Ordnung und Sauberkeit sorgen und die an der Tür das Ticket und den Pass kontrollieren, eine verschweißte Tüte mit frischer Bettwäsche und einem kleinen Handtuch. Eine Hygienekontrolle darf auch ich miterleben: Bei der laufen drei Kontrolleure durch die Abteile, prüfen Pässe, die Daten auf den bereits erwähnten Tüten, machen Stichproben von den Toiletten und kontrollieren den Wassertank auf Sauberkeit. Der erste Blick täuscht: Sauberkeit wird hier groß geschrieben. Morgens kommt sogar der Aufpasser zum Wischen der Abteile.

Auf meiner Fahrt halte ich in vielen Städten: Manche fahren von Moskau nach Peking durch – die meisten machen jedoch auch einen Zwischenstopp in Irkutsk (Russland) und Ulan Bator (Mongolei). Oder man nutzt sein Visum voll aus und stoppt in jeder großen Stadt – wie ich. Meine Etappen in Russland sind Sankt Petersburg, Moskau, Perm, Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk und Olochon (Khuzhir).

Nicht nur die Fahrtabschnitte kann man wählen, sondern auch den Komfort. Man muss sich zwischen der ersten Klasse mit zwei Betten in einem Abteil, der zweiten Klasse mit vier Betten und der dritten Klasse mit 50 Betten entscheiden. Verrückterweise ist die dritte Klasse immer am schnellsten ausgebucht, weil sie die günstigste und eindeutig die belebteste ist: Die Männer und die Alleinreisenden trinken hier zusammen Bier – illegaler Weise. Die zweite Klasse ist ruhiger und familiärer: Hier findet man mehr Frauen, Kinder und Familien. In der ersten Klasse sind die Paare mit Geld – denn Du hast dein eigenes Bad und Dusche, zulasten der Lebensenergie.

Unterwegs verändert sich nicht nur die Landschaft draußen, sondern vor allem meine Seele drinnen. Ruhe kehrt ein, je länger ich im Zug sitze und die Landschaft beobachte. Bei der ersten Fahrt fällt es mir jedoch unfassbar schwer, mich darauf einzulassen, die Ruhe zu genießen. Im Zug zu schlafen, ist hingegen kein Problem. Das Rattern und das Schaukeln wiegt mich förmlich in den Schlaf – nur wenn der Zug abrupt in den Bahnhöfen stoppt, wache ich immer kurz auf.

Menschen steigen ein, und Menschen steigen aus. Manchmal gehe ich abends schlafen, und am nächsten Tag liegt jemand anderes unter mir. Man kann sich aussuchen, ob man eine Schlafcouch oben oder unten haben will. Ich schlafe lieber oben, weil dann tagsüber niemand auf meinem Bett sitzt und ich auch einfach schlafen kann, wann ich will.

Unten trifft man sich tagsüber immer zum Essen und Reden – wenn die Leute Englisch reden können. Wenn Englischkenntnisse vorhanden sind, löchere ich die Menschen mit Fragen über ihre Kultur, Geschichte und was mir sonst noch so einfällt. Auf einer Reise lerne ich einen Offizier vom Militär kennen, ein anderes Mal eine Marathonläuferin. Einmal treffe ich eine Familie, die drei Tage Zugfahrt auf sich genommen hat, um zwei Tage ihre Großeltern zu besuchen, um danach drei Tage zurück zu fahren.

Meine Lieblingsfahrt wird durch einen Gitarrenspieler geprägt, der mir bei der Fahrt russische Musik präsentiert und mein Stadtführer für Yekaterinburg geworden ist. Andere Reisende wie mich treffe ich eher selten und auch erst am Ende meiner Reise. Der Tank mit heißes Wasser am Anfang des Waggons ist der beliebteste Ort: Alle kochen sich Tee, Fertigsuppen oder Instantkartoffelbrei. Die Mahlzeiten werden zelebriert: Alle bereiten ihre Mahlzeit zu – manche haben eine eigene Tasche ausschließlich mit Essen dabei –; man trifft sich auf den unteren Betten in seinem Abteil, und jeder legt auf den Tisch etwas, das er mit gebracht hat.

Ein Must-have: Die Hausfrauen haben ganz oft lokale Spezialitäten dabei, die sie selbst zubereitet haben. Meine Kekse aus dem Supermarkt sehen dagegen alt aus. Erste Lektion in Russland: teilen. Damit meine ich nicht nur das Essen, sondern auch die Privatsphäre, die Gespräche und die Zeit. Denn wenn Du in dein Abteil kommst, bist Du für diese Zeit, in der Du dort „wohnst“, ein Teil dieser „Familie“. Die ersten Male denke ich immer, dass die Leute sich schon alle gekannt haben, eine Familie seien, aber irgendwann begreife ich: Die Leute haben sich auch erst hier kennen gelernt. Akzeptanz und Gastfreundschaft werden so groß geschrieben, dass ich mich jedes Mal gleich wohl gefühlt habe.

Außer den Alkoholikern kämpfen wohl auch die Raucher mit ihren Entzugserscheinungen, denn das Verlassen des Zugs ist nur möglich, wenn er einen längeren Halt macht. In den kleinen Orten stoppt er nur für ein paar Minuten zum Ein- und Aussteigen. In den größeren Städten hält er jedoch auch für 15 bis 45 Minuten, um Wasser aufzufüllen und für eine Kontrolle der Schrauben außerhalb des Zugs. Diese Zeit kann man nutzen, um zu Rauchen oder sich an den Bahnhofsständen mehr Proviant von den „Babusgas“ zu kaufen. „Babusgas“ ist das russisches Wort für Oma, was ihre Aufgabe hervorragend beschreibt.

Ich fülle in dieser Zeit meine Lungen mit so viel frischer Luft wie möglich. Das Verrückte an der Fahrt ist die Pünktlichkeit: Egal, wie viele Stopps der Zug macht, der Zeitplan passt immer genau, selbst in den kleinen Orten. In dem Moment, wenn Du in den Zug steigst, ist es unwichtig, was du kannst und was deine Geschichte ist, es ist nur wichtig, dass du da bist. Ich höre mir aber gerne die Lebensgeschichten der Menschen an und erzählte auch oft, was mir auf der Reise und in den vielen „kleinen“ Städten in Russland passiert war.“