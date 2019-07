Wedtlenstedt bekommt 850 Meter neue Trinkwasserleitungen

Das Bild zeigt frühere Rohrverlegungsarbeiten des Wasserverbandes Peine in Lengede. Demnächst sind drei Straßenzüge in Wedtlenstedt an der Reihe.

Wedtlenstedt. Erneuert werden die Leitungen in der Weinbergstraße, Am Weinberg und in der Straße Klosterhof. Der Wasserverband investiert 400.000 Euro.

In der Vechelder Ortschaft Wedtlenstedt will der Wasserverband Peine Teile des Trinkwassernetzes erneuern. Rund 850 Meter des alten Leitungsnetzes in drei Straßen werden durch neue Kunststoffrohre ersetzt. Die Arbeiten sollen in der 32. Kalenderwoche beginnen, also vom 5. August an, und werden einen Zeitraum von rund drei Monaten in Anspruch nehmen.

Erneuert werden die Leitungen in der Weinbergstraße, Am Weinberg und in der Straße Klosterhof. Der Wasserverband investiert nach eigenen Angaben rund 400.000 Euro in die „nachhaltige Infrastrukturpflege“. Die neuen Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern ersetzen alte Leitungen von 1954. „Während der langen Lebensdauer haben sich im Innern dieser alten Leitungen natürliche Ablagerungen, sogenannte Inkrustationen, gebildet. Diese verringern den Durchmesser und damit den Durchfluss. Zudem begünstigen sie Trübungen. Deshalb ist hier Sanierungsbedarf gegeben“, erläuterte Verbandssprecherin Sandra Ramdohr.

Das Vorhaben ist laut Ramdohr Teil des Prioritätenprogramms des Wasserverbands Peine. „Dabei fließen Netzalter, Zustand und eine etwaige Schadenshäufigkeit in die Ermittlung des Sanierungsbedarfs mit ein. Diese Maßnahme genießt eine hohe Priorität und wurde entsprechend in den Wirtschaftsplan für 2019 aufgenommen.“ Zudem sieht die Planung vor, dass 30 zugehörige Hausanschlüsse an den neuen Leitungsverlauf angepasst werden.

Die Fachfirma PRT, ein bundesweit führender Spezialist für Rohrleitungsbau, wird die neuen Leitungen in Wedtlenstedt in sogenannter geschlossener Bauweise, im Bohrspülverfahren verlegen. „Dabei kann mit minimalem Straßenaufbruch zwischen einzelnen Baugruben gearbeitet werden“, erläutert Ramdohr, „der Verkehr kann in der Regel an diesen Baugruben vorbeigeleitet werden. Die Baufirma ermöglicht den Anliegerverkehr.“

Die Bauarbeiten starten auf der Weinbergstraße zwischen den Einmündungen Am Weinberg und Klosterstraße. Ramdohr versicherte: „Die Trinkwasserversorgung ist während der Bauzeit über das bestehende Netz gesichert. Lediglich beim Umschluss der Hausanschlüsse kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung.“ Die Baufirma werde die betroffenen Anwohner vorab informieren.