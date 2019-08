Sarah Elena Koch aus Sierße will mit „Regentanz“ Mut machen

Sierße. Die Schauspielerin hat eine Phase, in der es beruflich nicht so läuft, genutzt, um Neuland zu betreten: Sie bringt einen eigenen Song heraus.

In Mannheim, ihrer Wahlheimat, erreichen wir Sarah Elena Koch am Telefon. Zuletzt ist sie in Las Vegas in den USA gewesen, danach in Mombasa (Kenia) – allerdings nicht aufgrund ihrer Tätigkeit als Schauspielerin, sondern als Flugbegleiterin. Diese Arbeit als Stewardess spielt auch bei dem weiteren Neuland eine Rolle, das die Sierßerin betreten hat.

Denn Sarah Elena Koch, die – bis zu ihrer Heirat mit Samuel Koch – Timpe geheißen hat, hat eine Premiere hinter sich: ihr erster selbst geschriebener, also eigener Song mit dem Titel „Regentanz“. In dem Video dazu verwandelt sich die 33-Jährige, die im August ihren Geburtstag feiert, von einer „uniformierten“ Flugbegleiterin in eine unbeschwerte und leger gekleidete Tänzerin (im Regen, teils aber mit Regenschirm).

Geschrieben habe sie das Lied auf den Malediven – ausgerechnet, denn die stehen eher für tropische Strände als für Regen. Für sie, das sagt Sarah Elena Koch mit erstaunlicher Offenheit, stehe das Lied „Regentanz“ auch für die „Berg-und-Tal-Fahrt des Lebens“: „Auch wenn Regen vielleicht für viele nicht so schön ist, geht es doch weiter“, sagt sie – unweigerlich fühlen wir uns erinnert an Sätze wie „Nach Regen kommt eben Sonnenschein“, die lapidar klingen mögen, aber auch für Hoffnung und Optimismus stehen können.

Dass es zu diesem eigenen Lied gekommen ist, hat Sarah Elena Koch ihrem Ehemann Samuel Koch zu verdanken: Er habe ihr zu Weihnachten die Möglichkeit geschenkt, zusammen mit Thilo Zirr in dessen Tonstudio „Naidoo Records“ in Mannheim „meine Ideen umzusetzen“. Herausgekommen ist ein Song mit Video, der an den Mix aus Schwermut und Leichtigkeit etlicher aktuell angesagter (junger) Sänger erinnert – und die wie Sarah Elena Koch ihre Liebe zur deutschen Sprache (wieder) entdeckt haben.

Wobei die Sierßerin auch schon in der Vergangenheit gesungen hat – bei gemeinsamen Auftritten mit ihrem Mann: Samuel Koch liest aus seinen Büchern, seine Ehefrau begleitet ihn musikalisch – „das waren aber Coversongs, also nicht mein eigener Stil“, schränkt sie ein.

Apropos „Berg-und-Tal-Fahrt“: Nicht nur der „Stehaufmensch“ Samuel Koch weiß nach seinem schweren Unfall in der Fernseh-Show „Wetten, dass...?“ davon zu berichten, sondern auch Sarah Elena Koch. Wenn bei der „Schauspielerei“ mal nichts komme, „ist das frustrierend“. Und doch könne in solchen Phasen „Neues“ entstehen – beispielsweise der gelungene „Regentanz“ sowie die Arbeit als Flugbegleiterin. „Und dann werden wir tanzen über den Wolken“, singt Sarah Elena Koch in ihrem Lied. Die „Welt zu entdecken“, das könne sie als „Naturfan“ wunderbar mit ihrer Tätigkeit als Stewardess verbinden – und berichtet im nächsten Moment von einer beeindruckenden „Giraffen-Safarie“ in Kenia.

Filmografie von Sarah Elena Koch:

2008: Hammer (Kurzfilm)

2010: Todespolka

2011: Die Tänzerin – Lebe Deinen Traum

2012: Wilsberg: Halbstark

2012 bis 2014: Sturm der Liebe

2016: Um Himmels Willen

2017: Großstadtrevier

2018: Rosenheim Corps

Unter https://m-youtube.com/watch?v=jZRSt1oL2Ko ist der „Regentanz“ im Internet abhörbar und das Video zu sehen.