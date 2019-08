Bodenstedterin über die Baikal-Insel: Ort der Rückbesinnung

Sie ist in Bodenstedt aufgewachsen und reist derzeit durch die Welt: Johanna Lies. Zuletzt ist sie mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren - und zwar auf der transmongolischen Strecke, die von der russischen Hauptstadt Moskau über Irkutsk (Russland) am Baikalsee bis in die chinesische Hauptstadt Peking führt. In ihrem fünften Bericht erzählt Johanna Lies nun letztmals von ihren Erlebnissen in Russland:

„Habt ihr einen Traum im Leben? Einen Ort, an dem ihr einmal im Leben stehen wollt? Irkutsk, der Baikalsee und Olchon – vielleicht eure nächsten Reiseziele? Diese Orte sind meine persönlichen Highlights in Russland – auf der Landkarte in der Mitte von Russland kurz über der Mongolei zu finden.

Irkutsk ist einst einer der wichtigsten Handelspunkte von Russland und China gewesen, weshalb die Bevölkerung eine russisch-chinesische Aussehen besitzen. Alle Infotexte sind auf Russisch, Englisch und auch auf Chinesisch. Die historischen Gebäude wie das Theater oder die Kathedralen prägen zusätzlich zu den vielen restaurierte Wohnhäuser in alten Holz Architektur das Stadtbild von Irkutsk.

Besonders die versunkenen Häuser sind für Reisende ein beliebtes Fotomotiv – für die Einwohner eher eine Katastrophe. Viele Touristen beginnen in dieser Stadt auch die Reise zu einem der schönsten Orte der Welt: Olchon. Die größte Insel im tiefsten Süßwassersees der Welt, landschaftlich eine Schatzkiste und das Herz des Aberglaubens, der Traditionen und der Bräuche. Im Winter sei der See um die Insel zugefroren und man könne mit einem Auto über das Eis fahren, im Sommer findet man immer noch stückchenweise Eis, da das Wasser nie Badetemperaturen annehme – obwohl die Gegend die größte Zahl der Sonnenstunden in ganz Sibirien besitzt. Mystisch.

Bei Sonnenuntergang treffe ich alle Touristen bei den Schamanenfelsen wieder. Zwar haben wir dort den besten Ausblick auf die untergehende Sonne, doch der viel entscheidendere Grund ist die Sage, die diesen Ort zum wichtigsten Punkt der ganzen Insel macht: Früher haben die Burjaten dort ihre traditionellen Feste gefeiert und ihre Vorfahren verehrt. Orte mit besonderes spiritueller Kraft wurden durch bunte Stofffetzen markiert, und durch Opfergaben verehrten die Burjaten ihren Vorfahren.

Über die ganze Insel verteilt finde ich solche Orte: Ich habe mir eine Unterkunft bei einer Einheimischen organisiert. Zum Abendbrot gibt es selbsteingelegte Gurken, getrockneten Fisch, frische gebackenes Brot und Wodka. Mein Schlafplatz ist ein kleiner Raum mit einer Matratze aus Holz, ohne Heizung, dafür mit tausenden Wolldecken ausgestattet. Das Wasser kommt täglich mit dem Wassertankauto, das eine Verbindung zur Dusche und Toilette hat. Zum Kochen und Trinken holt man Wasser aus dem oberen Loch des Wassertanks.

Strom gibt es seit 2005 auf der Insel, W-Lan nur in Touristenhotels, und der Supermarkt wurde für die Touristen errichtet. Hier frage ich sich, ob die Fähre eine Zeitmaschine gewesen ist: Leben ohne Luxusgüter bedeutet aber Zurückbesinnung auf sich selber, wer das möchte, ist auf Olchon genau richtig. Neben den 90 Prozent chinesischen Touristen, die mit dem Bus die Insel erkunden, gibt es auch viele Camper, Angler, Fahrradfahrer und Wanderer. Asphaltierte Straßen existieren nicht. Grundsätzlich ist auch nur die westliche Seite befahrbar. Die östliche Seite ist komplett bewaldet und „unberührt“ von Touristenautos.

Landschaftlich ist Olchon der „Stern“ Asiens: Von Flachlandsteppe, Nadelwäldern, Wiesen, Gebirgen, herrlicher Buchten, mystischer Plätze, archäologische Denkmäler wie uralte Gräber und Reste alter Siedlungen… für jeden Entdecker ist etwas zu finden. Als ich auf dem höchsten Berg der Insel stehe, die unfassbare Weite sich vor meinen Füßen erstreckt und der Sonnenuntergang die Landschaft in warmen Farben taucht, weiß ich: Ich bin am Ziel meiner Reise. Genau hier will ich stehen, und ich habe es geschafft. Ganz allein bin ich mit dem Zug durch Russland gefahren und habe so einige Hürden gemeistert. Ich habe angefangen, nicht nur zu träumen sondern zu leben. Wenn ich es bis hier geschafft habe, wie weit und wohin würde ich es dann noch alles schaffen?“