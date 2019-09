Vechelder Grundschüler trainieren sich Selbstbewusstsein an

Im Schulalltag ist das Mädchen eher schüchtern, spricht nicht sehr laut. Jetzt allerdings ruft die Zweitklässlerin laut „Stopp!“ und „Geh zurück!" Auch wenn es um eine (gespielte) Szene mit dem Trainer Stefan Cavelmann geht, freut sich Jessica Saalfeld über diese selbstbewusste Wandlung ihres Schützlings. Die Rektorin der Vechelder Grundschule hält große Stücke von Cavelmanns „Stop-Sicherheitstraining“. Finanziert wird dieses Programm im Wesentlichen durch eine Spende der Volksbank Wolfenbüttel in Vechelde.

In dem Sichertraining für alle fünf zweiten Klassen der Vechelder Grundschule – insgesamt rund 100 Mädchen und Jungen – geht es um Selbstvertrauen und Respekt: Zwei Punkte, die für Cavelmann, selbst Vater von drei Kindern, untrennbar zusammengehören. So fordert der 47-Jährige die Grundschüler, die sich für eine Übung gerade paarweise zusammenfinden, auf zu erzählen: „Was gefällt Dir an Deinem Partner am besten?" Und dann üben die Zweitklässler das richtige Verhalten, wenn sie von jemandem bedroht werden: ein Bein vors andere stellen, böse gucken und eben laut die eingangs genannten Worte rufen. Selbst gegenüber Erwachsenen, die den Kindern körperlich klar überlegen seien, könne solch ein selbstbewusstes – und vielleicht auch überraschendes – Auftreten dazu führen, dass sie von den Mädchen und Jungen abließen, ist Cavelmann überzeugt.

Wer bedroht wird, sollte sich Hilfe besorgen – das ist eine weitere Botschaft dieses Trainings, die auf dem Schulhof genauso gilt wie außerhalb. Auch dazu gibt der ehemalige Kampfsportler Tipps: Wenn möglich, denjenigen, der helfen soll, mit seinem Namen nennen, ansonsten ihn kurz beschreiben (etwa „Junge mit blauem T-Shirt“), damit er sich auch direkt angesprochen fühlt. „Heutzutage machen die Leute Handyfotos von Angriffen auf Mitmenschen, helfen aber nicht, weil sie sich nicht verantwortlich fühlen“, bedauert Cavelmann – deshalb diese Ansprache mit Namen oder einer konkreten Beschreibung.

„Die Kinder stark machen und dafür zu sorgen, dass sie wie selbstverständlich alleine zur Schule gehen“ – so beschreibt die Grundschulleiterin Jessica Saalfeld die Ziele dieses Training. Deutlich wird: Stefan Cavelmann reißt die Kinder mit, weist sie hin und wieder allerdings auch in ihre Schranken: „Ihr lauft mir zu sehr herum.“

2000 Euro hat die Volksbank an den Förderverein der Grundschule gespendet, der das Geld weitergegeben hat: Statt insgesamt 30 Euro für das zweitägige Training für jeden Zweitklässler müssen die Eltern somit nur zehn Euro zahlen. Den Kindern Selbstbewusstsein, Stärke und Sozialkompetenz zu vermitteln, sei ein wichtiges Anliegen dieses Kurses, ist Sebastian Hübner, Regionalmarktleiter der Volksbank in Vechelde, angetan von dem Konzept.

Auch an der Vechelder Grundschule gebe es eine „niedrigschwellige Form von Gewalt“, schildert Jessica Saalfeld und meint damit „Beleidigungen, Schubser und Klapse“. Allerdings gelte für die Schule das Prinzip: „Wehret den Anfängen“ – und zwar mit diesem Training.

Für den Grundschulförderverein mit ihrer Vorsitzenden Natalie Königsbauer stehen einige Projekte an: Am Dienstag, 12. November, ist ein Büchernachmittag geplant; der Schulhof soll eine neue Bemalung (100-Feld) bekommen, und den Adventsmarkt unterstützt der rund 100 Mitglieder starke Verein wieder. Kontakt: verein@grundschule-vechelde.net per Mail.