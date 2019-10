Lehrreiches beim Pflanzentausch in Denstorf

Pflanzentausch in Denstorf: Rund um den Naschgarten, dem Grünstreifen an der Kirche, hat sich am Samstag einiges bewegt – auch in den Beeten. Denn Ute Schmädecker und Martina Goetzke von den Grünen aus dem Ortsrat hatten zur Börse eingeladen. „Eigentlich ist jetzt die Pflanzzeit, vor allem...