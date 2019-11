Vechelder Schulleiter mit dem „Sonderzug“ in den Ruhestand

Mit dem „Sonderzug“ – nicht nach Pankow, sondern in die Pensionierung – hat die Big Band des Vechelder Gymnasiums ihren Schulleiter Jürgen Tüpker musikalisch in den Ruhestand geschickt. Aber so richtig „verdienen“ musste Tüpker sich die Pensionierung erst noch im Schulleiter-Quiz. Sketche, Vorträge, Reden und Musik – mit einem fast zweieinhalb stündigem Programm hat sich das Vechelder Gymnasium am Freitag von Jürgen Tüpker verabschiedet.

„Schulleiter-Hund“, „Tennis“ und „Tablets“ – Begriffe wie diese muss Tüpker in dem Sessel auf der Bühne beim Quiz zu erraten: Die Zuhörer und Lehrer helfen ihm dabei durch Gebärden und Fragen. In den (gestrengen) Augen eines Lehrerteams hat der Vechelder offenbar diese Prüfungen bestanden – sagen wir mal mit der Schulnote „gut“ (eine Zwei). Jedenfalls verspricht die Lehrerin Kristina Marotz, quasi zur Belohnung werde Tüpkers „Akte ewige Verschlusssache bleiben“. Gott sei Dank hat Tüpker Humor.

In den Reigen der vielen (Lob)-Reden und Geschenkübergaben reihen sich die Lehrer des Gymnasiums ein: Tüpker sei auch als Schulleiter „Kollege“ geblieben, unterstreicht Klaus Nührig von der Fachgruppe Deutsch – Tüpkers Vorschläge seien auch „umsetzbar“ gewesen, ihn zeichne aus: Ausgeglichenheit, Anteilnahme, Verständnis und Güte. Die Fachgruppe Politik verrät, Tüpker könne vorzügliches Tiramisu zubereiten; Michael Aepkers nennt zudem das „Nachdenken und Verstehen“ als gute Eigenschaften des scheidenden Schulleiters. Der Schulelternrat lobt, die Türen zum Schulleiterbüro hätten immer offengestanden – es sein kein Problem gewesen, ihn auch persönlich im Gymnasium zu sprechen.

Apropos Tür: Die Schülervertreter Kilian und Finn-Malte erlauben sich – der Jugend sei es verziehen – freche Bemerkungen und erinnern sich an ihre erste Begegnung mit Tüpker: Da sei er auf dem Weg ins Klassenzimmer am „Türrahmen hängengeblieben“. Ihre Warnung an den nun pensionierten Direx: „Immer mehr Ruheständler verschwinden im Internet – weil sie die Tasten „alt“ und „entfernen“ drücken. Lachen auf allen Seiten.

Souverän und humorvoll führen die Moderatoren Hasko und Leyla vor dem (honorigen) Publikum durch die mehrstündige Verabschiedung: Für Aufhorchen sorgt ihre Ankündigung, mit der „Stein-Zeit“ beginne der Redemarathon. Andreas Stein, bis vor sechs Jahren selbst Direktor des Vechelder Gymnasium, danach in der Landesschulbehörde und nun im Kultusministerium, spricht offen und ehrlich von einer „skurrilen Situation“, denn nun „muss ich meinen Nachfolger als Schulleiter – Jürgen Tüpker – verabschieden“. Den noch 64-Jährigen lobt Stein mit diesen Worten: Tüpker habe „hohes Verantwortungsbewusstsein“, seine „Gradlinigkeit“ habe ihm aber nicht nur Freunde gemacht. 38 Jahre ist Tüpker Lehrer gewesen. „In dieser Zeit hat es 20 größere Änderungen im niedersächsischen Schulgesetz gegeben; mitsamt der Untergesetze und Erlasse ergibt sich eine hohe dreistellige Zahl“, stellt der Ministeriumsvertreter nicht ohne Süffisanz fest. Erster Kreisrat Henning Heiß vom Landkreis Peine (Schulträger des Gymnasiums) verdeutlicht: Kein Team sei erfolgreich, wenn es an der Spitze nicht gesteuert werden – und das habe Tüpker sehr gut gemacht.

Der vielfach Gelobte konterte zum Abschluss der Veranstaltung mit seinem „heimlichen Tagebuch eines Schulleiters“: Darin beschreibt er den ganz normalen Alltagswahnsinn als Direktor – garniert mit einen Seitenhieben. „Geht es nicht auch mit weniger Bürokratie?“ – „Universallehrer in Schulen sind wie Orthopäden in Kliniken“ – „Sonntagsreden über die Bildung bringen uns nicht weiter“ – „Die Personaldecke ist zu kurz“: Das sind nur einige Sätze, die Tüpker dem Publikum mit auf den Weg gibt. Was er in seinem Ruhestand unternehmen wolle, da „schwanke ich noch zwischen nichts und allem“. Um selbst ein Präsent zu übergeben – ein Schild mit der Aufschrift „Amtszimmer des Rektors“, das er an die Konrektorin Kathrin Mürmann aushändigt, die bis zum Dienstantritt des „Neunen“ die Schulleitung des Gymnasiums übernimmt. Tüpker letzte Worte: „Ich gehe nicht aufgeregt in den Ruhestand.“ Langer, warmer Applaus für einen, der seine Spuren am Vechelder Gymnasium hinterlassen hat.