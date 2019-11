Autodiebstahl in Peine fällt nach A15-Unfall auf

Edemissen. Der Dieb entzog sich in Brandenburg einer Polizeikontrolle, verunfallte dann und flüchtete. Den BMW hatte er in der Hermann-Löns-Straße gestohlen.

In der Nacht zu Samstag ist in der Hermann-Löns-Straße ein BMW X1 gestohlen worden. Der entwendete PKW geriet noch in derselben Nacht auf der Autobahn 15 in eine Kontrolle der Polizei Brandenburg. Der Fahrer entzog sich dieser laut Mitteilung der Peiner Polizei jedoch, verunfallte kurze Zeit später und flüchtete unerkannt. Durch die eingeleiteten Ermittlungen wurde der Autodiebstahl dann bekannt.

Das Fahrzeug ist mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei empfiehlt, Fahrzeugschlüssel mit einem solchen System nicht im Bereich der Haustüren abzulegen. Es gelinge Tätern scheinbar immer wieder, solche Schlüssel auszulesen. Wer Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 999 0.