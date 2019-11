L615 bei Alvesse ab Freitag voll gesperrt

In Alvesse bei Vechelde kommt es zu Behinderungen.

Auf der Landesstraße 615 in Alvesse bei Vechelde wird die Fahrbahn erneuert. Wegen der Asphaltarbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Diese erfolgt von Freitag, 8. November, 17 Uhr, bis einschließlich Samstag, 9. November, 21 Uhr. In dieser Zeit können Anlieger der L615 ihre Grundstücke nicht mit ihren Fahrzeugen erreichen. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt ab Vallstedt (L475) über Wierthe und Groß Gleidingen (L473) und weiter über die K57/K 15 bis zur L615 nach Üfingen sowie umgekehrt. Am Montag, 11. November, und Dienstag, 12. November, kommt es noch einmal zu Behinderungen durch Restarbeiten. Dazu wird erneut eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.