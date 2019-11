Adrian Breiding aus Sonnenberg spricht über sein Namibia

Abitur geschafft! Und jetzt nichts wie raus. Weit weg, am besten ins Ausland. Gedanken, die auch Adrian Breiding durch den Kopf schwirrten, nachdem er im Frühjahr 2018 sein Abi am Vechelder Julius-Spiegelberg-Gymnasium in der Tasche hatte. Einen Anstoß, wohin es für den 19-jährigen Sonnenberger...