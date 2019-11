Der Unterstand am Rande des Schulwaldes war ein beliebter Sitzplatz für die Vechelder Schüler.

Schulwald in Wierthe dient der Teambildung

Teambildung und Wald erleben: Unter diesem Motto stand die diesjährige Schulwaldrallye der Klasse 7a der Albert-Schweitzer-Hauptschule Vechelde. Das teilt die Schule mit. Gemeinsam mit den Lehrkräften Eric Weber, Steffen Schrader und Reinhilde Tüpker radelten die Schüler nach Wierthe, um im dortigen Schulwald gemeinsam zu lernen und einen tollen Tag zu verbringen.

An verschiedenen Stationen wurden Aufgaben zum Aufbau des Waldes gelöst, Filme gedreht und auch Bestimmungs-Apps eingesetzt. „Natur und digitale Medien schließen sich an dieser Stelle nicht aus, sondern ergänzen sich sehr gut“, so Reinhilde Tüpker.

Beim Picknick im grünen Klassenzimmer verteilten die Lehrer Obst und Kekse, damit die Jugendlichen fit für das anschließende Sportprogramm waren. Neben einem ausgedehnten Versteckspiel wurden bei verschiedenen Teamspielen auch Gleichgewichtssinn und Vertrauen herausgefordert. Die Rückfahrt am Mittag bewältigten die Siebtklässler ebenso sportlich. Das Fazit der Schulwaldrallye: „Naturnahe und abwechslungsreiche Erlebnisse machen den Schulwald zu einem ganz besonderen Lernort.“