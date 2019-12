Die Vechelder Pfarrer Kinkel und Welge gehen in den Ruhestand

Die Gemeindepfarrer Hans-Peter Kinkel aus Vechelde und Harald Welge aus der Kirchengemeinde Sonnenberg/Timmerlah erinnern sich an ihren ersten Weihnachtsgottesdienst in ihren Gemeinden. Für beide Pfarrer eine kleine Zeitreise, die ganz unterschiedlich begann. Dieses Mal wird es am Heiligabend...