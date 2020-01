Unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 2.50 Uhr offenbar einen Kaminholzstapel angezündet, der sich in der Kurt-Schumacher-Straße in Vechelde unter einem Carport befand. Der 54-jährige Bewohner bemerkte der Polizei zufolge das Feuer rechtzeitig, so dass die Feuerwehr größere Schäden verhindern konnte. Ein Schaden von 200 Euro entstand.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder