Leicht verletzter 18-Jähriger nach Unfall bei Vechelde

Die Polizei Vechelde meldete am Donnerstag, dass am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ein 18-jähriger Edemissener bei einem Verkehrsunfall auf der B1 leicht verletzt worden ist. Dem Bericht zufolge fuhr ein 47-jähriger Braunschweiger mit seinem Auto auf der K 57 in Richtung der B 1. Beim Einbiegen in die B1...