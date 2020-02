Eine Vechelderin und ein Meerdorfer in der Landessynode

Die Landessynode der Landeskirche Braunschweig – sie hat sich am Wochenende konstituiert. Aus der Propstei Vechelde gehören die Pröpstin Pia Dittmann-Saxel (Vechelde) als Ordinierte und Marco Schmidt (Meerdorf) als nicht Ordinierter dem, Gremium an. Im Interview beschreiben sie ihre Einstellung zur Kirche und ihre Erwartungen an ihre Aufgabe.

Frau Dittmann-Saxel, Herr Schmidt, warum lohnt es sich, sich für die Kirche zu engagieren?

Marco Schmidt: Unser gemeinsames Ziel in der Kirche ist es, das Evangelium zu verkünden – das ist und bleibt eine aktuelle Aufgabe. Als ich 2018 bei der Kirchenvorstandswahl angetreten und auch gewählt worden bin, war für mich klar: Ich möchte nicht nur dabei sein, sondern auch mitgestalten – deshalb mein Wunsch, in der Propsteisynode Vechelde und in der Landessynode mitzuarbeiten. Die einzelne Kirchengemeinde kann ihre Aufgaben – etwa, was die Gebäude und die Verwaltung angelangt – nicht alleine bewältigen: Deshalb sind Kirchengemeinde, Propstei und Landeskirche aufeinander angewiesen. Das Schöne an der Landessynode ist: Wir alle haben ein gemeinsames Ziel – wir wollen das Beste für die Gläubigen erreichen. Das ist in der Politik anders, in der es verschiedene Parteien und Fraktionen gibt.

Pia Dittmann-Saxel: Kirche ist für die Gesellschaft wichtig – deshalb ist eine lohnenswerte Aufgabe, sich für sie einzusetzen. Zwar habe ich als Landesynodale die Propstei Vechelde und ihre Kirchengemeinden im Blick, aber zuständig bin ich in dieser Position für die gesamte Landeskirche: Dieser Blickwinkel auf das Ganze ist spannend.

Sinkende Kirchengliederzahlen und damit Einnahmen in der Landeskirche Braunschweig – wie sollte sich Kirche für die Zukunft aufstellen?

Marco Schmidt: Kirche muss ihre Tradition bewahren und gleichzeitig offen sein fürs Moderne. Ich sehe die Kirche in der Mitte der Gesellschaft – dort hat sie gute Chancen, mit ihren Angeboten die Menschen zu erreichen: Dies ist aber nicht alleine die Aufgabe des Pfarrers vor Ort, sondern der gesamten christlichen Gemeinschaft, die Kirche erst ausmacht. Ich habe keine Musterlösung parat, aber ich möchte gerne zusammen mit anderen Menschen darüber nachdenken, wie sich Kirche aufstellen muss.

Pia Dittmann-Saxel: Kirche muss die Bevölkerung auf ihre Angebote aufmerksam machen, vielleicht müssen wir dabei unsere Werbung überdenken. Wir haben jetzt schon verschiedenste Gottesdienste – das sind immer Feste. Und wir haben weitere Angebote für alle Altersgruppen – aber wir müssen überlegen, welche Angebote wir behalten und welche neu dazukommen müssen. Wichtig ist, die Menschen zu unseren Veranstaltungen einzuladen, sie aber nicht zu vereinnahmen. Wir wollen ihnen nicht nur in der Seelsorge – etwa bei Beerdigungen – zur Seite zu stehen, sondern auch Hilfe im Alltag geben.

Marco Schmidt: Möglicherweise fehlt es in der Kirche aber an Angebote für die 20- bis 35-Jährigen, die auf ihrem Gehaltszettel die Kirchensteuer sehen und sich fragen: „Warum bezahle ich die eigentlich?“ Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, weiß ich sofort, wofür ich bezahlt habe. Über solche Dinge sollten wir als Kirche so lange nachdenken, bis wir eine Lösung haben.

Die Verbindung von Tradition und Moderne – wie soll die Kirche das schaffen?

Pia Dittmann-Saxel: Das ist nicht einfach, denn ältere Kirchenglieder legen oft Wert auf traditionelle Gottesdienste mit festen Bräuchen und Orgelmusik. Trotzdem hat sich Kirche bereits geöffnet und muss das auch weiterhin tun – für uns ist es eine Herausforderung, den richtigen Weg zu finden. Eines ist aber ganz wichtig: Kirche muss weiterhin eine Heimat für die Menschen sein.

Marco Schmidt: Wir sollten uns nicht scheuen, als Kirchengemeinde, Propstei und Landeskirche auf andere zu schauen, welche Aktivitäten und Angebote sie bieten, und erfolgreiche Dinge zu übernehmen.

In der Propstei Vechelde hat es öffentlich Kritik am Pfarrstellenabbau der Landeskirche gegeben. Wie halten Sie es mit (öffentlicher) Kritik an der Landeskirche?

Marco Schmidt: Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, in der Öffentlichkeit Kritik zu üben. In der Landessynode bin ich in die Meinungsfindung eingebunden – die Ergebnisse sind gelebte Demokratie. Niemand sollte mit falschen Erwartungen in so ein Gremium gehen: In der Landessynode müssen wir das große Ganze im Blick haben, was dann auch Vorteile für uns vor Ort in der Kirchengemeinde mit sich bringt.

Pia Dittmann-Saxel: Wir haben uns in der Propstei Vechelde massiv gegen den Stellenabbau eingesetzt. Dass es so weit gekommen ist, müssen wir dann aber akzeptieren. Wenn die Landessynode etwas beschließt, werde ich das mittragen. Gut ist es, dass sich dabei Haupt- und Ehrenamtliche auf Augenhöhe begegnen. Es wäre falsch, etwas auf Teufel komm’ raus durchsetzen zu wollen – aber das ist auch eine spannende Herausforderung.

Informationen:

Der Landessynode, deren Legislaturperiode nach sechs Jahren am 31. Dezember 2025 endet, gehören 46 Mitglieder aus zwölf Propsteisynoden an: Zwei Drittel sind nichtordinierte Mitglieder, ein Drittel sind Ordinierte (Pfarrer). Für die Propstei Vechelde sitzen Pia Dittmann-Saxel und Marco Schmidt in der Landessynode:

• Pia Dittmann-Saxel (60) ist seit 2001 Pröpstin und wohnt in Vechelde. Ihre Hobbys sind Lesen, Reisen und Kultur. Sie gehört dem Ausschuss für Ökumene, Mission und Diakonie der Landessynode an. • Marco Schmidt (51) ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder – er wohnt in Meerdorf und arbeitet in Wendeburg als Versicherungskaufmann. Seine Hobbys sind Fußball, Lesen und Skifahren. Er ist Mitglied im Gemeindeausschuss der Landessynode.

• Bisher waren aus der Propstei Vechelde Harald Welge (Pastor in Sonnenberg/Timmerlah), Dagmar Bolte (Bortfeld) und Annette Schwartz (Völkenrode) in der Landessynode vertreten.